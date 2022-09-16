Удар по центру спецопераций «Юг» подорвал боеспособность ВСУ | 360°

Эксклюзив 16 сентября 2022, 15:50 Поделиться Telegram

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Viber Удар по центру спецопераций «Юг» подорвал боеспособность ВСУ Политолог Михайлов назвал подрывом боеспособности ВСУ удар по центру спецопераций «Юг» РИА «Новости»

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Уничтожение учебного центра специальных операций «Юг» нанесло серьезный ущерб боеспособности украинских войск. Кроме того, это стало прямым намеком для Киева, что все подобные учреждения, как бы ни скрывали их местоположение, известны и подлежат уничтожению. Об этом, комментируя последний брифинг Минобороны России, заявил политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

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Далее — прямая речь собеседника «360».

Достанется всем

Уничтожение учебного центра сил специальных операций Украины «Юг» в Очакове стало главным моментом брифинга Минобороны России. В этом центре готовили боевиков, подрывников, диверсантов высшего уровня. Силы специальных операций во всех странах являются элитными подразделениями.

РИА «Новости»

Никому не известно, сколько подобных центров на Украине. Эта информация засекречена. Но то, что в Очакове был один из ведущих центров, подтверждают источники.

Поэтому уничтожение этого заведения нанесло большой урон украинской армии. Хороший намек: если наша армия разнесла этот учебный центр, то остальным тоже достанется.

Российский ответ HIMARS

Минобороны заявило, что сегодня российские военные перехватили 53 снаряда HIMERS. Многие задаются вопросом о том, насколько это вооружение лучше российского? Могу сказать, что это точно не крутое оружие. У нас достаточно много видов реактивных систем залпового огня.

РИА «Новости»

HIMARS может быть чуть лучше «Катюши», «Града», «Смерча», но у нас есть «Торнадо — С». Эта система одним залпом накрывает площадь размером в четыре Пентагона. Американскому HIMARS до таких результатов очень далеко.

На самом деле неизвестно, сколько подобного вооружения завезли на Украину. Но оно есть и поставляется, а также уничтожается в массовом порядке. Наша разведка работает, а данные объективного контроля присутствуют.

Срыв поставок оружия Запада

Главный вопрос, как не допустить поставок западного оружия на Украину? Наш Генеральный штаб, как говорят эксперты, должен принять решение об ударах по Западной Украине, по мостам, по железным дорогам, по подстанциям.

РИА «Новости»

Лишить возможности передвижения грузового транспорта и сорвать поставки HIMARS и других подобных систем, которые украинские власти запрашивают в том числе для ударов по российской территории.

Украина стала террористом

Сегодня произошел обстрел города Валуйки в Белгородской области. Там уничтожили подстанцию. Украинские ракеты ударили по администрации Херсона, произошел теракт в Луганской Народной Республике.

Нужно понять, что Украина стала террористическим государством. Нужно признать этот статус и относиться к ее военным соответственно — уничтожать.

Тогда не будет никаких поставок HIMARS, никакого обслуживания машин с системами залпового огня и обеспечения. Думаю, что в ближайшее время мы все это увидим.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Воздушно-космические силы ударами высокоточного оружия уничтожили штаб и базу подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» украинских войск, расположенных в районе города Очаков Николаевской области.

В этом же регионе войска поразили пункты расположения 28-й мотопехотной бригады ВСУ.

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