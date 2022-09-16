ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 03:24 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ обстреляли город Валуйки в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли город Валуйки РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли город Валуйки в Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, по предварительной информации, погиб мирный житель.

«ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. <…> По предварительной информации, один мирный житель погиб. На месте оказывается медицинская помощь двум пострадавшим», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

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Губернатор области также отметил, что в результате обстрела со стороны ВСУ повреждения получила подстанция, электроснабжение города нарушено. Кроме того, загорелись восемь частных жилых домов по улице Школьная и три автомобиля.

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На место выехал начальник ГУМЧС по региону Сергей Потапов, замгубернатора Константин Полежаев, руководитель управления региональной безопасности Евгений Воробьев, глава округа Алексей Дыбов, а также все оперативные службы.

По словам Гладкова, социальные объекты будут переводиться на резервные источники питания.

О нарушении электроснабжения в Валуйках и ближайших селах после атаки со стороны ВСУ сообщила в комментарии РИА «Новости» пресс-служба филиала «Россети Центр» — «Белгородэнерго». Там уточнили, что персонал предприятия не пострадал.

Как уточняется, в первую очередь электричество от резервных источников снабжения получают социально значимые объекты.

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