Пасечник подтвердил гибель генпрокурора ЛНР и его заместителя при теракте в Луганске | 360°

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Пасечник подтвердил гибель генпрокурора ЛНР и его заместителя при теракте в Луганске

Глава ЛНР Пасечник: генпрокурор республики и его заместитель погибли при теракте

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подтвердил гибель при взрыве в Луганске генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко. Произошедшее является терактом, подчеркнул он.

«Сегодня в результате террористического акта погибли генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Взрыв, произошедший в здании Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики, продемонстрировал, что киевский режим перешел все возможные рамки дозволенного», — написал Пасечник в своем Telegram-канале.

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Глава ЛНР добавил, что взрыв в здании в Луганске в очередной раз подтверждает, что Украина при нынешних ее властях является государством-террористом. Он добавил, что причастных к преступлению разыскивают правоохранительные структуры.

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«Ситуация в республике находится под контролем. Мы — жители ЛНР — не должны поддаваться панике, поскольку именно на это направлены действия террористов», — заключил он.

ЛНР

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