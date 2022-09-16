Штаб украинского центра спецопераций «Юг» уничтожили под Очаковом | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 14:24 Поделиться Telegram

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Viber Штаб украинского центра спецопераций «Юг» уничтожили под Очаковом Минобороны России сообщило об уничтожении центра «Юг» под Очаковом РИА «Новости»

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Российские военные разбили в Николаевской области базу подготовки и штаб отдельного центра спецопераций «Юг» Вооруженных сил Украины. Военные объекты находились под Очаковом, сообщило Минобороны России.

«В районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожены штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций „Юг“ ВСУ», — объявили на ежедневном брифинге.

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Воздушно-космические силы России высокоточным оружием также ударили по пунктам дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева.

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Рядом с Северском огонь вели по позициям 80-й десантно-штурмовой бригады. Украинские войска лишились более 400 бойцов убитыми и ранеными, более трех тысяч боеприпасов и 20 единиц техники.

Украинские СМИ объявили о том, что ВСУ заняли поселок Александровка в Херсонской области. Однако Народная милиция ЛНР такую информацию опровергла. Населенный пункт остался под контролем Союзных войск, а попытки прорвать оборону приводят националистов к большим потерям.

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