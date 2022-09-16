Штаб украинского центра спецопераций «Юг» уничтожили под Очаковом | 360°

Все новости

Мир

16 сентября 2022, 16:00

Швейцария приостановила обмен налоговой информацией с Россией

Культура

16 сентября 2022, 15:58

Голливудских звезд во втором сезоне сериала «Игра в кальмара» не будет

Реклама

Здоровье

16 сентября 2022, 15:53

Невролог Хорошев объяснил, как потеря обоняния при ковиде сказывается на интеллекте

Общество

16 сентября 2022, 15:51

Крупный датский производитель мяса Goodvalley продал российский бизнес

Общество

16 сентября 2022, 15:51

Россиянам дали совет, как научиться делать важные дела в первую очередь

Эксклюзив

16 сентября 2022, 15:50

Удар по центру спецопераций «Юг» подорвал боеспособность ВСУ

Подмосковье

16 сентября 2022, 15:48

Более 25 тысяч звонков поступило на горячую линию главного врача в Подмосковье

Мир

16 сентября 2022, 15:47

Заявление Путина и Си Цзиньпина о едином фронте на мировой арене напугало США

Здоровье

16 сентября 2022, 15:47

Остеопат Евдокимов перечислил болезни, которые влияют на память

Спецоперация

16 сентября 2022, 14:24

Штаб украинского центра спецопераций «Юг» уничтожили под Очаковом

Минобороны России сообщило об уничтожении центра «Юг» под Очаковом

Читать 360tv в

Российские военные разбили в Николаевской области базу подготовки и штаб отдельного центра спецопераций «Юг» Вооруженных сил Украины. Военные объекты находились под Очаковом, сообщило Минобороны России.

«В районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожены штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций „Юг“ ВСУ», — объявили на ежедневном брифинге.

Реклама

Воздушно-космические силы России высокоточным оружием также ударили по пунктам дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева.

Реклама

Рядом с Северском огонь вели по позициям 80-й десантно-штурмовой бригады. Украинские войска лишились более 400 бойцов убитыми и ранеными, более трех тысяч боеприпасов и 20 единиц техники.

Украинские СМИ объявили о том, что ВСУ заняли поселок Александровка в Херсонской области. Однако Народная милиция ЛНР такую информацию опровергла. Населенный пункт остался под контролем Союзных войск, а попытки прорвать оборону приводят националистов к большим потерям.

Украина

Специальная военная операция РФ на Украине

0

1

0

0

0

0

Реклама

Реклама