Несколько человек погибли после атаки ВСУ на центр Херсона | 360°

Спецоперация 16 сентября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

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Viber Несколько человек погибли после атаки ВСУ на центр Херсона Замглавы ВГА Стремоусов: несколько человек погибли после атаки ВСУ на центр Херсона РИА «Новости»

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При атаке украинских националистов на центр Херсона погибли несколько человек, есть погибшие. Об этом ТАСС рассказал заместитель областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Он сообщил, что одна из запущенных ракет попала в здание администрации Херсонской области, по остальным успешно отработала система противовоздушной обороны.

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Об атаке националистов на центр Херсона стало известно днем в пятницу. По предварительной информации, ВСУ ударили из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив не менее пяти ракет.

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Также ранее сообщалось, что в результате взрыва в здании Генеральный прокуратуры Луганской Народной Республики погибли глава ведомства Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко, писал RT.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело по факту гибели Горенко и Стегленко.

Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о попытках ВСУ прорвать фронт республики, однако заверил, что безопасность местных жителей под угрозой не находится.

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