Украина снова просит баллистические ракеты у Пентагона: они нужны для ударов по России | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 17:10 Поделиться Telegram

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Viber Американские ракеты ради мести России. Украина не оставляет попыток развязать третью мировую Политолог Светов: нужно нанести отрезвляющий удар по коммуникациям Украины Запуск ракеты ATACMS. Фото: Telegram-канала Центра АСТ

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Украина требует от США баллистические ракеты большой дальности, без обиняков заявляя, что новое оружие нужно для ударов по России. Американские военные и политики не готовы поставить весь мир на карту войны — во всяком случае, пока. Однако журналисты подозревают, что новейшее вооружение уже передали ВСУ, только хозяева из Пентагона не дали разрешение на его использование.

Украина провоцирует эскалацию конфликта

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук направил письмо конгрессу США. Парламентарий потребовал от американцев предоставить ВСУ истребители F-15 и F-16, ЗРК NASAMS, а также тактические ракетные системы ATACMS дальнего радиуса действия, способные поразить цель на расстоянии более 300 километров.

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Украинцы не скрывают, что планируют атаковать территорию Россию баллистическими ракетами. Это должно стать «местью» за удары 10–11 октября, в результате которых, в частности, поражены такие важные объекты, как киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Львовская и Бурштынская ТЭС.

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков предупредил, что, предоставляя все более масштабную помощь Киеву, западные страны все сильнее вмешиваются в конфликт. Это создает опасность неконтролируемой эскалации и приведет к тому, что Москва будет принять контрмеры, в том числе асимметричного характера.

Тактическая ракета MGM-140 ATACMS. Фото wikipedia.org

Ракеты «тренировали» на Ираке

Разработка тактической баллистической ракеты ATACMS класса «земля — земля» началась в 1982 году. «Новый Армейский тактический ракетный комплекс» (именно так расшифровывается аббревиатура) должен был прийти на смену боеголовке того же класса — Lance, служившей армии США с начала 70-х годов прошлого века.

Официальная дальность ATACMS — 300 километров, однако эксперты уверены, что на деле она преодолеет и 400 километров. Ракеты имеют восемь модификаций и стоят на вооружении у семи стран, включая Турцию и Штаты. Оружие использовали во время Войны в Персидском заливе в 1991-м и Иракской войны 2003–2011 годов.

В минувшем августе американская газета Politico заявила, что Вашингтон тайно поставил ATACMS украинскому режиму. При этом публично администрация Белого дома отказалась передавать боеголовки ВСУ, а советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отправка этих ракет может спровоцировать третью мировую.

Выстрел ракеты ATACMS. Фото: Telegram-канала Центра АСТ

США используют ATACMS для давления на Россию

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал «360», что дискуссия о передаче ВСУ баллистических ракет для реактивных систем залпового огня HIMARS и М270 идут давно. При этом Украина обещает США без согласования с ними не применять боеголовки, особенно по объектам в России.

Такая шумиха — анонсирование возможной передачи подобного типа ракет — наблюдается уже продолжительное время. Соединенные Штаты пытаются из нее создать некий сигнал или, прямо говоря, военно-политическое давление на Российскую Федерацию Андрей Кошкин.

Кошкин уточнил, что технически передать тактические системы ATACMS режиму Владимира Зеленского несложно. Ракеты находятся в Европе, поэтому их можно быстро передислоцировать, но лишь с разрешения Пентагона. Однако это серьезный шаг для технических возможностей ВСУ, которые смогут наносить серьезные удары по территории оппонента.

«Мы стали свидетелями комплексного ракетного удара по инфраструктуре Украины, конкретно — по точкам военного управления, связи, энергоснабжения. США и те, кто настаивают на передаче ракет украинской стороне, должны понимать, что без ответа атака подобными ракетами на территорию Российской Федерации не останется», — подчеркнул собеседник «360».

Он напомнил, что российский посол в Вашингтоне постоянно обращается к странам НАТО, призывая не допустить нагнетания ситуации на Украине. Это приведет к накалу отношений, повышению опасности для всей Европы и перехода вооруженного конфликта на новую стадию.

Фото: Telegram-канала Центра АСТ

Украинские власти понимают только ракетные удары

Политолог и журналист Юрий Светов отметил, что после российского ответа на теракт на Крымском мосту конфликт подошел если не к кризисной, то наверняка к важной точке. Однако реакция властей Украины показывает, что должного отрезвления пока не произошло. Разве что западные посольства спешно побежали из Киева.

Во всем явно видно желание продолжать: разговоры о танках, ракетах и прочем вооружении, которые Запад будет поставлять. Снова слова о том, что они должны обеспечить победу Украине. Эти старые песни означают, что сеанс «терапии», который был вчера, надо продолжить Юрий Светов.

Поставки западного оружия Киеву идут через Польшу во Львовскую область, уточнил политолог. Поэтому стоит нанести отрезвляющий удар по коммуникациям именно там, как только военный груз пересечет границу. Затем через Львовщину вооружение перебрасывают на позиции ВСУ.

«Значит, нужно разрушать там соответствующую инфраструктуру, позволяющую транспортировать оружие. К сожалению, должен сказать, что заявление о красных линиях, которые мы проводим, для наших противников — пустой звук. Лучшая линия — ракетный удар. Вот это они лучше всего понимают», — сказал Светов.

Россия не хочет уничтожать Украину

Политолог пояснил, что контрмеры асимметричного характера, о которых упомянул Рябков, это ответ на провокацию, но не тем способом, на который рассчитывал провокатор. Конечно, что конкретно российские власти подразумевают под асимметричным ответом, сложно сказать. Это дело военных.

«Украина просит у американцев ракеты дальнего радиуса действия, надеясь ими обстреливать Крым и другую территорию России. Ударить в ответ по ракетным установкам не выйдет: они выстрелили и быстро переместились. В ответ можно нанести как раз асимметричный удар, как это было вчера. То есть атака совсем не туда, где ее ждут, и не теми методами, которые ожидают», — объяснил Светов.

По его словам, призывы из США и Европы поразить Россию, пока она не применила ядерное оружие, — тоже метод нагнетания обстановки, очередная провокация. Ведь все понимают, что ядерный удар ничего не оставит от Украины. А Москва ни в коем случае не ставит целью уничтожение украинской земли и ее жителей.

«Вчера, после столь мощных атак, сколько погибло народу? Чуть больше десяти человек. Это, конечно, горе, но сколько людей умирали во время обстрелов Донбасса? Тысячи, в том числе детей! Разговоры о том, что Россия собирается применять ядерное оружие на Украине — пустой звук», — подытожил собеседник «360».

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