Украинский политик признался Вовану и Лексусу, кто стоит за атакой на Крымский мост | 360°

Эксклюзив 10 октября 2022, 17:14 Поделиться Telegram

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Viber Украинский политик признался Вовану и Лексусу, кто стоит за атакой на Крымский мост Пранкер Вован заявил о беседе с политиком Пашинским про подготовку терактов в Крыму РИА Новости

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с украинским политиком Сергеем Пашинским. В беседе с ним россияне представились бывшим послом США в России Майклом Макфолом. В разговоре с «360» пранкер Вован рассказал, как им удалось выйти на Пашинского, а также, что проведение терактов в Крыму координируют США.

Пообщаться с Сергеем Пашинским пранкерам посоветовала бывший уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова. Тогда Вован и Лексус также беседовали с ней от лица Макфола.

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«Она сказала, что этот человек очень близок к Залужному (Валерий Залужный — главнокомандующий ВСУ — прим.ред.), к Гаврилову (Владимир Гаврилов замминистра обороны Украины прим.ред.) и отвечает за такие операции», — заявил Вован.

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Он добавил, что Пашинский также возглавлял Комитет по обороне Верховной Рады, а также называл себя главой оборонных предприятий Украины.

«Самый важный момент, он (Пашинский) сказал, что координирует все операции США и такие операции по Крымскому мосту могли быть только с согласия американцев, даже с устной команды», — отметил Вован.

Пранкер подчеркнул, что Пашинский пояснил, что для решения вопросов по всем операциям у него есть необходимые контакты и выход на генералов. По его словам, власти Украины не хотят брать на себя ответственность за проведение подобных диверсий, поэтому прикрываются США.

Отрывок разговора Вован и Лексус уже выложили в своих социальных сетях. По словам пранкера, сама беседа была очень длинной, но основной момент — о терактах Украины в Крыму — они уже выложили в открытый доступ. Из него следует, что все диверсии на полуострове контролировались и согласовывались с США.

Взрыв и последующий за ним пожар произошли на Крымском мосту в минувшую субботу, 8 октября. По данным Национального антитеррористического комитета, на переправе взорвался грузовой автомобиль и загорелись семь цистерн железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Следственного Комитета Александром Бастрыкиным назвал взрыв на Крымском мосту терактом, за которым стоят украинские спецслужбы. По словам российского лидера, целью была именно важная гражданская инфраструктура России.

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