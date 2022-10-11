Украина потребовала от Байдена снять запрет на поставки ATACMS после ударов по инфраструктуре | 360°

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Украина потребовала от Байдена снять запрет на поставки ATACMS после ударов по инфраструктуре

Foreign Policy: Украина потребовала от США снять запрет на поставки ATACMS

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Украинские власти потребовали от американского президента Джо Байдена отменить запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS, чья дальность применения составляет более 300 километров. Такое требование поступило от киевского режима после российских ударов по инфраструктуре Украины. Об этом написал журнал Foreign Policy (FP).

Письмо председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, направленное Конгрессу США, оказалось в распоряжении издания.

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«Украина хочет, чтобы администрация Байдена избавилась от сдержанности и предоставила тактические ракетные системы ATACMS, которые могли бы поражать российские цели на расстоянии 200 миль (примерно 321 километр — прим. ред.)», — сказано в документе.

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Парламентарий с Украины также попросил начать поставки истребителей F-15 и F-16. Это нужно, по его словам, для создания «беспилотной зоны». Стефанчук также призвал отдать системы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS.

ATACMS — это тактические баллистические ракеты для реактивных систем залпового огня HIMARS и М270.

Россия нанесла удары по инфрастуктуре в разных регионах Украины 10 октября в ответ на теракт, произошедший в выходные на Крымском мосту. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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