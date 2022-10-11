Рябков предупредил Штаты об опасности неконтролируемой эскалации | 360°

Власть 11 октября 2022, 08:28 Поделиться Telegram

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Viber Рябков предупредил Штаты об опасности неконтролируемой эскалации Замглавы МИД Рябков предупредил США и Запад об опасности неконтролируемой эскалации Wikimedia

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Соединенные Штаты и Европа все больше вмешиваются в конфликт вокруг Украины. Россия из-за этого вынуждена будет принять контрмеры. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера», — подчеркнул он в разговоре с РИА «Новости».

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По его словам, Западные страны все больше вовлекаются в украинский конфликт, предоставляя масштабную помощь киевскому режиму. В частности, речь идет о предоставлении разведданных, спутниковых снимков, обучение военных. Кроме того, руководство европейских государств и США постоянно призывают «нанести поражение» России «на поле боя».

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«Очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», — сказал Рябков.

Ранее замглавы МИД РФ заявил, что Россия никому не угрожала применением ядерного оружия. Наоборот, западные страны в последнее время усиливают ядерную риторику.

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