Россия ответила террористам: ракеты ударили по энергоструктуре Украины | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 19:23 Поделиться Telegram

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Viber Россия террористов не прощает. По украинским ТЭЦ и ТЭС ударили ракетами По украинским ТЭЦ и ТЭС ударили ракетами. Что известно Telegram-канал «Рыбарь»

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Российская армия ударила по важным энергообъектам Украины. Это стало ответом на постоянные террористические атаки: обстрелы и диверсии на АЭС, взрыв на Крымском мосту. Пока украинские политики сотрясают воздух и жалуются Западу, некоторые из них попросту обирают жителей своей страны.

Ракетные удары

Утром 10 октября российские военные нанесли массированные удары высокоточным оружием большой дальности по 14 городам Украины. В числе прочих обстреляли такие важные объекты в Киеве, как ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, сообщило Министерство обороны России.

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В столице Украины под огонь попали консультативная Главка СБУ, миссия ЕС и департамент силовых ведомств. Кроме того, ракеты поразили Львовскую и Бурштынская ТЭС.

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Киевское и харьковское метро остановили, во многих городах пропал свет, сохраняются проблемы с водоснабжением и интернетом. Воздушную тревогу объявляли по всей стране.

С 11 октября Украина прекратит экспорт электроэнергии в ЕС, заявило Министерство энергетики. Президент Зеленский призвал жителей сократить потребление электричества с 17 до 22 часов.

Россия не прощает теракты

Президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности рассказал, что план атаки, разработанный в Генштабе, предложили в Минобороны. Глава государства предупредил, что Москва будет жестко отвечать на теракты, организованные киевским режимом, на территории России.

Криминалистическая и другие экспертизы, а также оперативная информация подтвердили, что взрыв, который произошел на Крымском мосту 8 октября, устроили украинские диверсанты, добавил российский лидер.

«Это террористический акт, направленный на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры России. Очевидно также, что заказчики, организаторы, исполнители теракта — украинские спецслужбы», — подчеркнул он.

Путин напомнил, что Украина занимается ядерным терроризмом, постоянно обстреливая Запорожскую атомную электростанцию. Были попытки диверсии на Курской АЭС: там неоднократно подрывали линии высокого класса напряжения.

«Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — сказал президент.

Жалобы, угрозы и мошенничество

Зеленский выступил с ежедневным обращением к нации, заявив, что целью российских военных были ключевые энергообъекты страны. Он добавил, что уже созвонился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и договорился об «усилении оборонной поддержки» Украины и помощи в восстановлении инфраструктуры.

Советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович записал видео, в котором назвал обстрелы украинских городов «мелкой пакостью», и традиционно пригрозил реакцией Запада.

Некоторые политики помельче поспешили сделать деньги на обстрелах. Так, некий активист и общественный деятель Сергей Стерненко объявил сбор денег «на хорошую месть» и заявил, что пока не может раскрыть подробностей плана.

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