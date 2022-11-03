Какая судьба постигла иностранных наемников, поехавших на Украину. Истории | 360°

Спецоперация 03 ноября 2022, 19:41 Рэмбо хочет домой. На стороне Украины сражаются жертвы тотального промывания мозгов Политолог Орлов: сражающиеся за Украину наемники — жертвы промывания мозгов Публичное достояние

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СМИ рассказали очередную слезливую историю британского наемника. «Солдат удачи» рассчитывал, что командировка на Украину будет похожа на сафари на дикарей, ведь именно такую картинку рисуют западная пропаганда и агенты по найму военных. Однако после ранения бравый Рэмбо начал просить друзей собрать денег и поскорее забрать его домой.

Наемники гибнут на Украине

Более семи тысяч добровольцев из десятков стран отправились на Украину сражаться против Вооруженных сил России, заявили британские журналисты. Из них почти три тысячи человек, возможно, уже убиты, пишет таблоид Exxpress.

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Российские военные регулярно сообщают о гибели наемников, которые решили подзаработать. Несколько дней назад в Харьковской области большая группа польских солдат попыталась пойти на прорыв, но была уничтожена.

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Две роты иностранных наемников захотели атаковать российских военных на Купянском направлении. Ответным огнем удалось ликвидировать свыше 130 боевиков и украинских военных, два бронеавтомобиля HMMWV, две боевые бронемашины и три танка.

Судьба британского Рэмбо

Ветеран войны в Афганистане Шариф Амин, служивший в первом британском батальоне полка The Rifles, чудом выжил после артобстрела на Украине. Теперь он мечтает поскорее вернуться домой и навсегда забыть эту поездку как страшный сон.

Рэмбо, как называли 40-летнего наемника сослуживцы, отправился в горячую точку в Восточной Европе, не ожидая ничего плохого. Амин охотно фотографировался, позировал в форме с трезубцами на нашивках и даже завел себе девушку-украинку.

Британец утверждает, что его вместе с отрядом украинцев отправили «глубоко в тыл русских». Там-то по ним и открыли артиллерийский огонь. Выжили только двое солдат, в том числе Амин, получивший тяжелое ранение. Его достали из канавы и эвакуировали в госпиталь.

«Внезапно произошел удар. Все, что я мог видеть, было красным, умирающего товарища бросило на меня, словно куклу, я больше не мог двигаться. Подумал, что теперь точно умру», — вспоминает наемник.

Сейчас он мечтает вернуться на родину вместе с подругой Еленой. Друзья и знакомые Амина спешно собирают деньги на рейс врача скорой помощи, который поможет переправить раненого в Великобританию.

Шариф Амин со своей девушкой Еленой и после ранения в госпитале / Exxpress

Сбежавший наемник остается без денег

Рынок наемнических услуг достаточно консервативен, рассказал «360» эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов. Хотя существуют специальные агентства, как правило, все происходит при помощи «теневых агентов».

Ими становятся бывшие военнослужащие или сотрудники правоохранительных органов. Эксперт отметил, что такие люди обычно имеют связь с определенными кругами, спецслужбами, подразделениями и получают от них информацию.

«Это сведения по отставникам и тем, кто отслужил контракт, по различным правым и левым группировкам. „Теневые агенты“ начинают работать с этим контингентом, предлагая им завербоваться в ЧВК либо поехать поучаствовать в военном конфликте», — пояснил Орлов.

Так что случайное попадание на Украину наемников исключено — это осмысленный выбор определенных людей, которые знают, на каких условиях и зачем они едут, подчеркнул эксперт. Если «солдат удачи» решит расторгнуть контракт, никаких денег он не получит.

Британский наемник думал, видимо, что поедет на сафари, но оказался в роли не охотника, а дичи. Когда ему это не понравилось, решил убежать? Что ж, теперь будет побираться по друзьям, родственникам и знакомым, чтобы спасти свою шкуру Владимир Орлов

Жертвы пропаганды

Хотя практически у всех наемников есть боевой опыт в конфликтах в Ираке, Афганистане, Югославии, большинство вернувшихся из зоны российской спецоперации заявляют, что ни за что бы не поехали туда, если бы знали, как туго придется.

Снайперша-ветеран, 40-летняя мать троих детей Джойс Костер сбежала домой, в Нидерланды, уже через пару недель. Сначала ее ограбили ВСУ, потом обманули с оружием, выдав лишь АК-47 и три магазина патронов. После обстрела женщина несколько ночей ползла по канавам в сторону польской границы.

Костер осталась с посттравматическим синдромом и без денег. Впрочем, ей повезло больше, чем коллеге-снайперше Талите ду Валье: бразильянка погибла под Харьковом.

Владимир Орлов объяснил, что иностранцы клюнули на удочку пропаганды.

Сейчас Запад поставил жесткий информационный заслон и на обывателя льется лживый поток тотального промывания мозгов. Наемники-ветераны — тоже часть этого общества и тоже подвержены пропаганде Владимир Орлов.

По словам эксперта, те, кто сам привык искать информацию и проверять источники, не поедут в Восточную Европу. Они предпочитают более теплые комфортные места, например охранять нефтяную вышку в Саудовской Аравии. А вот жертвы пропаганды легко заглатывают приманку.

«Естественно, прибыв на место, наемники начинают резко прозревать. Выясняется, что боевые действия ведутся не со средневековыми горцами, вооруженными берданками, — по ним работает артиллерия, прилетают крылатые ракеты. Словом, весь спектр оружия XXI века», — рассказал Орлов.

Военных завлекают различными сказками: обещают, что они немного побудут в бою, зато потом приедут победителями, да и денег заработают. По факту же оказывается, что наемники приезжают просто на убой как пушечное мясо.

«Происходит ломика сознания, они начинают проситься домой к маме. Кому повезет — те уедут, а кому не повезет… Что ж, как говорится, двух квадратных метров земли у нас хватит на всех», — подытожил собеседник «360».