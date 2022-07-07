Легкие деньги и личное счастье манят наемниц на Украину. Реальность оказывается намного хуже

На Украине воюет немало иностранных наемников. Часть из них — женщины, которые по разным причинам решили ввязаться в конфликт на стороне ВСУ. Некоторые хотят найти личное счастье, другие надеются заработать денег. Однако рано или поздно самым везучим приходится бежать домой, а неудачниц отправляют на родину в гробах.

Снайпершу из Бразилии убили на Украине

В Харькове погибла бразильская снайперша — 39-летняя Талита ду Валье. Женщина начинала карьеру как модель и актриса, потом увлеклась правом и помогала спасать животных. После этого бразильянка решила освоить военное дело, причем на практике. Она присоединилась к воюющим курдам в Ираке. Там она освоила профессию снайпера, активно вела соцсети и выкладывала видеоролики о службе.

На Украине бывшая модель успела провести всего три недели. Наемница была не только стрелком, но и спасателем, а также собиралась передать военный опыт на страницах книги. В Харькове ду Валье назначили обеспечивать прикрытие бригады при наступлении российских войск. Во время ракетного удара бразильянка спряталась в бункере, однако в укрытие попал снаряд и начался пожар.

Хотя ду Валье не пострадала, выбраться из бункера она не смогла и задохнулась от угарного газа. Ее соотечественник Дуглас Буриго попытался спасти коллегу: в перерыве между бомбежками наемник вбежал в пылающий бункер и тоже задохнулся. Посольство Бразилии подтвердило гибель двух своих граждан на Украине.

Наемницы бегут с Украины

Бразильянка была далеко не единственной наемницей на Украине. Одна из таких «солдат удачи» — 63-летняя гражданка Грузии — снайперша Дареджан Майсурадзе. Она вице-полковник, принимала участие в боевых действиях в Абхазии в 1992–1993 годах и в Грузии 2008-м, а сейчас сражается на стороне ВСУ. Грузинка рассказывала, что воевала «за оборону Сухуми» вместе со многими украинцами и теперь «борется вместе с Украиной, чтобы спасти Грузию», написал Prime Time.

При этом мало кто из приезжих дам потрудился выучить украинский язык. Большая часть из них разговаривает на английском и сильно удивляется, когда их не понимают. Впрочем, для рекламных роликов ВСУ к ним посылают подготовленных интервьюеров. Например, американка Глана заявляет, что на Украине нет нацизма и все это российская пропаганда.

Еще одна снайперша, 40-летняя мать троих детей Джойс Костер, продержалась в ВСУ всего пару недель. Правда, в отличие от ду Валье, нидерландка самостоятельно уехала с передовой. Несмотря на боевой опыт в Косове, наемница оказалась не готова к украинской действительности. Уже на вторые сутки на Львовщине у нее украли теплый спальный мешок, а выданный новый оказался летним и промокающим. Пришлось в нем ночевать весной при минусовой температуре. От холода у многих наемников начались галлюцинации, рассказал Bd.nl.

Дома Костер в подробностях описала журналистам обиды: обещали выдать снайперскую винтовку Barrett M107A1, два Javelin и HMMWV с персональным шофером. В реальности она получила лишь АК-47 и три магазина патронов. Кроме того, наемница выяснила, что из предыдущей команды «солдат удачи» все 24 человека погибли. Уже на линии огня она чудом спаслась от ракетного удара и несколько ночей ползла по канавам в сторону польской границы.

Теперь снайперша-неудачница рассказывает, что ВСУ считают наемников пушечным мясом. А главное — Костер так и не заплатили, хотя она не скрывает, что планировала поправить финансовое положение именно за счет легкого заработка на Украине. Зато Следственный комитет Российской Федерации готов заочно предъявить ей обвинения в том, что она добровольно и намеренно, ради личной выгоды совершала преступления в отношении русскоязычных граждан на территории Украины.

В бою не видно пол противника

Полковник в отставке, журналист и писатель Виктор Баранец в разговоре с «360» отметил, что на передовой трудно заметить, есть ли среди противника женщины-военные. На всех камуфляжная форма, волосы скрыты под каской и даже сильная оптика чаще всего не позволит различить пол врага на большом расстоянии. Поэтому во время боя у солдат-мужчин не возникает никакого психологического барьера.

Нельзя сказать, что женщины воюют более эффективно или они лучшие снайперы, чем мужчины, отметил военный эксперт. Все относительно. Представительницы слабого пола чаще более аккуратны, однако это не правило, среди них хватает грязнуль, отметил он. Но и среди джентльменов хватает тех, кто бережно ухаживает за оружием, прекрасно чистит винтовку и отлично управляется по хозяйству. А вот по жестокости на войне дамы явно выигрывают, добавил журналист.

«Я побывал на многих войнах. Женщины-стрелки гораздо сволочнее, отвратительные поступают на поле боя, нежели мужики. Достаточно вспомнить чеченскую снайпершу, которая нашим офицерам мошонки отстреливала. Мужчины подобного никогда не позволяют», — подчеркнул Баранец.

Портрет наемницы

Женщин в военной службе привлекает целый набор факторов, отметил полковник в отставке. Во-первых, это возможность заработать деньги. Снайперам платят немало, некоторым по три тысячи евро в день. На втором месте стоит жажда получить какую-то экзотику, испытать чувство охоты. Есть и те, кто отправляется на войну по политическим убеждениям. Еще одним толчком может стать просто «собачье одиночество».

«Мне приходилось пересекаться с женщинами-наемницами во время Чеченской войны и во время боевых действий в Дагестане. Там и встречался — смотрел в глаза, беседовал, копался в душе. Довольно мужеподобные, с сиплым голосом и грубым лицом. Нет присущей женщинам мягкости, курят, матерятся», — описал психологический портрет наемницы военный эксперт.

Он отметил, что среди женщин-снайперов редко попадаются красавицы. Чаще всего смазливое личико наемницы означает охоту не на противника, а на потенциального партнера — достаточно состоятельного, который сможет обеспечить безбедную жизнь. Намного реже симпатичные дамы рвутся на фронт ради заработка и для того, чтобы найти спутника жизни, пусть даже на время.