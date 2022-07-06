Сменившая профессию модели на снайпера бразильянка погибла на Украине

Прославившаяся в качестве модели, но сменившая подиум на снайперскую винтовку, модель из Бразилии Талита ду Валье погибла в Харькове. Как сообщило издание Daily Mail со ссылкой на семью девушки, она задохнулась в бункере, в который попала ракета.

Брат погибшей Тео Родриго Вийера рассказал журналистам, что сестра провела на Украине три недели прежде, чем ее отправили в Харьков. По его словам, она писала ему, что работает не только снайпером, но и спасателем, а также отвечает за прикрытие своей бригады при наступлении российских войск.

Погибла Талита ду Валье 30 июня, когда отделилась от своего подразделения. Во время ракетного удара она спряталась в бункере, который загорелся. На помощь ей бросился еще один бразильский наемник Дуглас Буриго. Но оба они задохнулись внутри горящего помещения.

«Ее друг вернулся, чтобы спасти ее в перерыве между бомбежками, и погиб. Она умерла от удушья, в нее не попала шрапнель», — заявил брат девушки.

Он подчеркнул, что моделью и актрисой его сестра была в молодости. Потом закончила юридический факультет и стала работать в благотворительных организациях, занимающихся спасением животных. Снайпером она стала, когда присоединилась к группировке курдов в Ираке, которые боролись против «Исламского государства»*.

Издание Globo со ссылкой на МИД Бразилии сообщило, что посольство страны в Киеве подтвердило гибель двух бразильцев на территории Украины. В министерстве подчеркнули, что поддерживают связь с семьями погибших.

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России