Российские военные уничтожили группу польских наемников в Харьковской области | 360°

Спецоперация 02 ноября 2022, 12:23 Российские военные уничтожили группу польских наемников в Харьковской области Военный с позывным Лена рассказал об уничтожении польских наемников под Харьковом РИА "Новости"

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Несколько дней назад группа польских наемников в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) попыталась осуществить прорыв в Харьковской области. Российские войска уничтожили их, рассказал РИА «Новости» замкомандира артиллерийского взвода с позывным Лена.

По словам собеседника агентства, поляков было много, они наступали с бронетехникой. Российские военные били по позициям противника всю ночь, что принесло положительный результат.

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«Мало кто ушел оттуда <…> технику бросили, людей очень много „двухсотых“ было у них. Артиллерия свою работу выполнила», — рассказал замкомандира взвода.

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Украинские военные не оставляют попыток наступления на Краснолиманском направлении, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, за последние двое суток ВСУ потеряли сотни бойцов. Российские военные успешно ведут боевые действия на Марьинском направлении. Пушилин подчеркнул, что военнослужащие постоянно улучшают свои позиции. В то же время во многих регионах Украины в среду днем объявили воздушную тревогу.