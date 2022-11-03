Иностранные наемники пытались атаковать позиции ВС России на Купянском направлении | 360°

Важное 03 ноября 2022, 14:56 Иностранные наемники пытались атаковать позиции ВС России на Купянском направлении Минобороны: попытка наемников атаковать позиции ВС РФ на Купянском направлении не удалась

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Две роты иностранных наемников совершили попытку атаки позиции ВС РФ на Купянском направлении. Российские военные ее отразили, сообщили в Минобороны РФ.

ВС России уничтожили свыше 130 боевиков и украинских военных, два бронеавтомобиля HMMWV , две боевые бронемашины и три танка.

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Российские военнослужащие отразили пять атак Вооруженных сил Украины на Николаево-Криворожском направлении, там удалось отбросить противника на исходные позиции.

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Также ВС РФ на Краснолиманском направлении отбросили ВСУ на исходные позиции после безуспешных попыток наступления. Противник потерял на этом направлении более 120 человек.

Кроме того, российские военные поразили взвод реактивных систем залпового огня "Град" в Харьковской области, артиллерийскую батарею ВСУ в Донецкой Народной Республике. Российская авиация сбила вертолет Ми-8 ВСУ в Херсонской области.