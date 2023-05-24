24 мая 2023, 19:25
Столтенберг назвал нерешенным вопрос о поставках F-16 Украине
Столтенберг: решение о поставках F-16 Украине пока не принято
Вопрос о поставках Украине западных истребителей F-16 пока еще не решен, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что это будет зависеть от развития боевых действий, сообщил ТАСС.
«Решение о возможной передаче самолетов будет зависеть от того, как развиваться военная ситуация на земле», — пояснил Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.
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Он обратил внимание, что в последние дни ряд стран — участниц НАТО объявили о том, что начнут подготовку украинских летчиков для пилотирования истребителей.
«Конечно, это имеет значение, поскольку в какой-то момент у нас появится возможность также поставить самолеты», — заметил генсек альянса.
Как будет происходить процесс поставки, еще предстоит решить, уточнил он. По его мнению, мудрым будет делать это шаг за шагом, следя за тем, что происходит на земле и как меняется обстановка в ходе боевых действий.
Авиация
НАТО
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