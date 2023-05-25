Мир 25 мая 2023, 08:28 Зеленского отправили в убежище после слов об истребителях F-16 и сигнале России Пользователи Twitter посоветовали Зеленскому купить йод после слов о сигнале России Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Передача истребителей F-16 Киеву станет сигналом России, заявил президент Украины Владимир Зеленский, чем вызвал резкую критику в Twitter. Пользователи посоветовали ему перестать мечтать, купить йод и вложить деньги в бомбоубежище. Так комментаторы намекнули, что поставки самолетов толкают конфликт в сторону ядерного сценария.

По словам Зеленского, первый переданный Украине F-16 станет одним из самых сильных сигналов со стороны мира о том, что Россия проиграет.

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«Хватит мечтать! Ты уже проиграл», — заметил один из пользователей.

Другой заметил, что истребители F-16 устарели и не станут «фактором, меняющим правила игры», о котором говорит политик.

«Поставка самолетов будет способствовать дальнейшему движению конфликта в сторону ядерного уничтожения. Я бы вложил деньги в бомбоубежища и таблетки с йодом», — посоветовал еще один участник обсуждения.

«Как же сильно наркотики изменили восприятие реальности», — добавили в комментариях.