Мир 26 мая 2023, 03:11 «Чудо-оружия нет». Американский генерал заявил о бесполезности F-16 для Киева Генерал США Милли: истребители F-16 не станут чудо-оружием для Украины Википедия

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Глава Объединенного комитета начальников США Марк Милли заявил, что истребители F-16, которые так ожидает Украина, не станут для нее чудо-оружием. И обходиться они будут гораздо дороже снарядов и наземной техники, сообщила Politico.

«У русских есть тысяча истребителей четвертого поколения <…>, если вы собираетесь противостоять России в воздухе, вам понадобится значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений», — сказал генерал.

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Он добавил, что если проанализировать затраты, самым разумным окажется доставка большого количества средств ПВО для прикрытия боевого пространства и «недопущения доминирования русских в небе».

Истребители стоят намного дороже артснарядов и наземной техники. И это делает трату денег на ПВО более целесообразным. Что же касается «чудо-оружия», то его не существует.

«Не существует чудо-оружия, F-16 так же им не является, как и все остальное», — резюмировал Милли.

Ранее Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Киев в ближайшей перспективе не сможет вернуть утраченные территории. Он допустил, что такая возможность реализуема военным путем, но точно не сейчас.