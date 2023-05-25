Мир 25 мая 2023, 18:43 ВСУ ударят по Крыму после получения F-16 — СМИ Newsweek: ВСУ планируют ударить по Крыму после получения западных истребителей F-16 U.S. Department of Defense

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Киевский режим собирается ударить по Крыму после получения от западных союзников истребителей F-16. Об этом сообщило издание Newsweek со ссылкой на военного эксперта Бринна Таннехилла.

По его словам, Вооруженным силам Украины нужны эти истребители для удара американскими крылатыми ракетами JASSM по Крыму. Для того чтобы это произошло, пилотов ВСУ нужно обучить, а взлетно-посадочные полосы в стране — улучшить.

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«Кроме того, некоторая комбинация западных стран должна согласиться фактически расстаться со значительной частью своих запасов F-16», — подчеркнул Таннехилл.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о передаче киевскому режиму западных истребителей F-16 пока не решен. По его словам, поставка военных самолетов будет зависеть от развития боевых действий.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что последствия для Запада от передачи истребителей Украине сложно просчитать. Она подчеркнула, что Евросоюз и Соединенные Штаты просто не осознают, чем это может закончиться.