Спецоперация 26 декабря 2023, 15:18 Освобождение Марьинки. Новый шаг на пути к миру в Донбассе Военный эксперт Матвийчук: у ВСУ пока нет возможностей отбить Марьинку Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в Марьинке / РИА «Новости»

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Украина окончательно потеряла Марьинку — небольшой город, который ВСУ еще с 2014 года приспособили как плацдарм для обстрела Донецка. Что означает освобождение этого населенного пункта — в материале «360».

Что означает освобождение Марьинки

Российские войска освободили Марьинку в пяти километрах юго-западнее Донецка. Глава Минобороны Сергей Шойгу подчеркнул, что взятие этого населенного пункта позволит эффективнее защищать столицу Донецкой Народной Республики от огня со стороны украинских военных и снижает их возможности в плане обороны.

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«За девять лет Вооруженные силы Украины сделали там мощнейший укрепрайон, который соединяли и подземные ходы, и фактически на каждой улице свои хорошо укрепленные и довольно хорошо защищенные от всех ударов как с воздуха, так и полевой артиллерии сооружения, долговременные огневые точки, сложная система подземных коммуникаций», — отчитался министр.

Президент Владимир Путин поручил Шойгу наградить всех бойцов, отличившихся при освобождении Марьинки, а также присвоить звание майора командиру батальона — старшему лейтенанту Александру Трошеву.

«Здесь как минимум два положительных эффекта. Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. И второй — взломав этот укрепрайон, <…> наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», — добавил Путин.

Украина, пусть не сразу и неохотно, но признала потерю Марьинки. За минувшую неделю на этом направлении было ранено и убито более полутора тысяч человек личного состава ВСУ. Кроме того, украинцы потеряли 17 бронированных машин, три танка, пусковую установку HIMARS, 44 орудия полевой артиллерии и 24 автомобиля.

Отбить Марьинку у ВСУ не получится

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «360» пояснил, что Марьинка была основным опорным пунктом расположения огневых средств противника. Там ВСУ развернули системы залпового огня, которыми в течение долгого времени обстреливали Донецк.

Бои шли именно за то, чтобы отодвинуть эту границу — выбить оттуда ВСУ. Если посмотреть на карту, Марьинка клином вбивается в Донецкую Народную Республику. Но теперь мы выровняли границу, вернули территорию Донбасса именно на те рубежи, которые определяют ее вхождение в состав Российской Федерации. Анатолий Матвийчук

Военный эксперт подчеркнул, что потеря Марьинки много означает для украинской армии. Едва ли ВСУ попытаются отбить этот населенный пункт в ближайшее время: у них нет на это ни сил, ни средств, боеприпасы практически кончились и очень мало людей.

«Вот по весне они пытаются что-то сотворить. Но, думаю, ничего у них не получится, так как за это время мы успеем укрепить оборону Марьинки. Пока рано говорить о масштабном наступлении, но российские войска активны», — сказал Матвийчук.

Он уточнил, что армия России продвигается на Купянском направлении в сторону Харькова, на Запорожском — следует в сторону Работина, на Донецком — подходит к Краматорску. На Херсонском направлении завершается очистка берега Днепра от морской пехоты ВСУ.

Tsitsagi Nikita / news.ru / Global Look Press

История Марьинки

Марьинка — небольшой город в Покровском районе Донецкой области. Первые поселенцы — казаки и крестьяне Черниговской, Полтавской и Харьковской губерний — осели тут в 1844 году. Десять лет спустя поселок насчитывал уже более двух сотен дворов.

В годы гражданской войны Марьинку захватывали австро-германские и белые войска, но к 1919-му Красная армия их выбила. При советской власти поселок постепенно менялся: появились сельскохозяйственная коммуна, педагогический техникум, машинно-тракторная станция (МТС), провели свет и радио, работали две школы, клуб и библиотека.

Немецко-фашистские войска пришли осенью 1941 года. Они расстреляли евреев, сожгли педучилище, разрушили школы и библиотеку, а МТС вывезли в Германию. Туда же на принудительные работы угнали примерно две тысячи марьинцев. Оккупация продлилась долгих три года, пока осенью 1943-го Красная армия снова не выгнала нечисть с этой земли.

Советские военные на Украине, над ними транспарант с надписью «Да здравствует боевой союз народов СССР, Англии и США!», 1943 год / Викимедиа

После Великой Отечественной войны поселок отстроили заново. Появились не только новые школы и клуб, но и хлебокомбинат, шиноремонтный завод, молокозавод, открыли новый район залежей каменного угля, построили водохранилище. Скоро стало ясно, что Марьинке нужен статус города, и она его получила в марте 1977 года.

Жить бы да жить. Но на Украине случился очередной Майдан, и с 2014 года город оказался буквально между двух огней — огней артиллерий. Украинская армия яростно обстреливала непокоренный Донбасс, он защищался. Марьинка жила под постоянными обстрелами, в которых погибали ни в чем неповинные люди.

Храм Казанской иконы Божией Матери в Марьинке, август 2014 года / Викимедиа

Летом 2015 года состоялось большое сражение за Марьинку. Зарубежные наблюдатели заявляли, что это столкновение стало самым масштабным с момента подписания вторых Минских соглашений. Поначалу войска ДНР смогли взять часть города, однако лучше вооруженные украинские военные удержали свои позиции.

После этого Марьинка, в которой когда-то жили примерно 10 тысяч человек, практически опустела. Она стала плацдармом, откуда регулярно обстреливали кварталы и мирных жителей Донецка. С марта 2022 года город стал ареной ожесточенных боев.

Сейчас Марьинка практически полностью разрушена. Однако она уже возрождалась из пепла, а значит, сможет сделать это снова. Город непременно отстроят, там поселятся люди и снова зацветут сады.