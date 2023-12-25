Важное 25 декабря 2023, 18:04 Российские военные освободили Марьинку — Минобороны Шойгу: ВС России взяли Марьинку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бойцы ВС России освободили Марьинку от украинских боевиков, доложил глава Минобороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. Об этом сообщило РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что взятие Марьинки позволит эффективнее защищать Донецк от огня со стороны Вооруженных сил Украины. При освобождении населенного пункта особо отличились военнослужащие 150-й дивизии, добавил Шойгу. Путин отметил, что после освобождения Марьинки ВС России получили возможность выходить на более широкий оперативный простор.

Реклама

Ранее российские военные освободили от ВСУ Артемовское в Донецкой Народной Республике. Село взяли под контроль подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и авиации.

До этого военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что бойцы ВС РФ полностью освободили Авдеевскую промышленную зону от украинских солдат. Противника окончательно выбили с позиций.