Власть 25 декабря 2023, 19:35 Старшего лейтенанта Трошина повысили до майора Путин решил повысить добровольца Трошина до майора за взятие Марьинки Фото: kremlin.ru

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Президент Владимир Путин поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона, старшему лейтенанту Александру Трошину. Доброволец участвовал во взятии города Марьинки в ДНР. Об этом глава государства рассказал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Во время разговора Путин заявил, что многие имена достойны наград, в том числе Александр Константинович Трошин. Шойгу заявил, что собирается повысить его в звании до капитана.

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«Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ», — отметил Путин.

Он добавил, что Трошин подписал контракт на 10 лет и хочет быть профессиональным военным. Президент пообещал поддерживать таких людей.

На этой же встрече Путин поручил наградить участников освобождения Марьинки в ДНР. Шойгу доложил главе государства, что штурмовые отряды Южной группировки войск полностью освободили Марьинку, расположенную в пяти километрах юго-западнее Донецка. Окончательную потерю Марьинки признали на Украине.