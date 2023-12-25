25 декабря 2023, 19:35
Старшего лейтенанта Трошина повысили до майора
Путин решил повысить добровольца Трошина до майора за взятие Марьинки
Президент Владимир Путин поручил присвоить звание майора командиру танкового батальона, старшему лейтенанту Александру Трошину. Доброволец участвовал во взятии города Марьинки в ДНР. Об этом глава государства рассказал на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Во время разговора Путин заявил, что многие имена достойны наград, в том числе Александр Константинович Трошин. Шойгу заявил, что собирается повысить его в звании до капитана.
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«Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ», — отметил Путин.
Он добавил, что Трошин подписал контракт на 10 лет и хочет быть профессиональным военным. Президент пообещал поддерживать таких людей.
На этой же встрече Путин поручил наградить участников освобождения Марьинки в ДНР. Шойгу доложил главе государства, что штурмовые отряды Южной группировки войск полностью освободили Марьинку, расположенную в пяти километрах юго-западнее Донецка. Окончательную потерю Марьинки признали на Украине.
ДНР
Сергей Шойгу
Владимир Путин
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