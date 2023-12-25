Мир 25 декабря 2023, 00:23 Украина признала окончательную потерю Марьинки «Украина.ру»: российская армия полностью освободила Марьинку от ВСУ РИА «Новости»

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Военные украинские каналы признали окончательное освобождение Марьинки российскими войсками. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Украина.ру».

«Украинские каналы признали окончательное падение Марьинки», — написали на канале.

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К сообщению прикрепили скриншот из украинского паблика, подтверждающий эту информацию.

Ранее телеканал RT сообщил, что российские военные практически зачистили Марьинку. Под контролем ВСУ находились не более двух домов у западной границы города.

Позже пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские военные на Донецком направлении при поддержки огня артиллерии и авиации улучшили положение по переднему краю на отдельных участках. Войска отбили 43 атаки украинских боевиков в районе населенных пунктов Шумы, Марьинка и Белогоровка.

Всего за неделю на этом направлении ВСУ лишились свыше 1600 человек личного состава ранеными и убитыми, потеряли 17 бронированных машин, три танка, пусковую установку HIMARS, 44 орудия полевой артиллерии и 24 автомобиля.

Генштаб Вооруженных сил России ранее сообщил, что за последние полгода Украина потеряла порядка 160 тысяч человек на всех направлениях.