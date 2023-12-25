25 декабря 2023, 18:44
Путин поручил наградить отличившихся при освобождении Марьинки
Участникам освобождения Марьинки в Донецкой Народной Республике стоит вручить государственные награды. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу в Санкт-Петербурге.
«Знаю, что наши военнослужащие воевали в высшей степени достойно и, безусловно, достойны государственных наград», — отметил Путин.
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Он поручил министру обороны представить предложение по награждению особо отличившихся участников операции. Президент также дал указание присвоить звание майора командиру батальона, участвовавшего в освобождении города, Александру Трошеву.
Шойгу доложил главе государства о том, что штурмовые отряды Южной группировки войск полностью освободили Марьинку, расположенную в пяти километрах юго-западнее Донецка. По словам министра обороны, за девять лет военнослужащие Вооруженных сил Украины создали в этом населенном пункте мощнейший укрепрайон.
Окончательную потерю Марьинки признали и на Украине.
Сергей Шойгу
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Владимир Путин
Специальная военная операция РФ на Украине
Марьинка
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