Эксклюзив 17 января 2023, 17:17 Оборона ВСУ дает трещину. Ситуация на Украине изменится уже к лету Политолог Михайлов: 2023 год будет связан с жесткой фазой конфликта на Украине РИА «Новости»

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Ветеран американской разведки Скотт Риттер заявил, что Россия победит в украинском конфликте уже в 2023 году. Директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов согласился с тем, что этот год как минимум окажется переломным. По его словам, уже к лету ситуация на Украине сильно изменится. Мнением политолог поделился в беседе с «360».

Далее — его прямая речь.

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Перелом в ходе спецоперации наступит уже в январе?

Я согласен, что 2023 год будет связан с жесткой фазой конфликта на Украине. Риттер правильно говорит о том, что вся военная помощь Украине со стороны Запада, которая планируется, уже сейчас запоздала. То, что Украина предприняла с помощью Запада несколько успешных контратак, ни о чем не говорит.

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Как и многие эксперты, предполагаю, что в январе на фронт придут подготовленные российские мобилизованные. У нас серьезные ребята, которые несколько месяцев целенаправленно обучались для ведения боевых действий. Наступит перелом.

Пресс-служба Минобороны

Не знаю, связано ли назначение начальника генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО с ожидающимся контрударом. Однако все действия российского руководства и армии, а также последние успехи на Донецком направлении говорят о том, что что-то готовится. Сейчас ожидается полный прорыв обороны украинских укреплений в Донбассе, и дальше фронт посыплется. Это ведь основной фронт — Донбасс.

Про украинских военных

Украина, на мой взгляд, не сумеет сориентироваться и мобилизовать должное количество граждан. Более тысячи погибших в день — это колоссальные потери для украинских военных. Руководство армии Украины набирает еще людей. Многие украинцы сейчас пытаются убежать, и они берут обычных мужиков. Дают им неделю-две подготовки и сразу кидают на фронт.

Мы видим по кадрам из Telegram-каналов, когда пленные говорят, что, мол, меня поймали на улице, я не хотел сражаться. Многие работяги действительно не хотят [участвовать в боевых действиях]. У них низкая моральная мотивация — за что они сражаются, против кого. Они уже не видят целей, поскольку понимают, что украинское правительство им лжет. Из этого многие западные специалисты, в том числе Скотт Риттер, складывают свое мнение.

РИА «Новости»

Западная техника не поможет

Западная техника сложна в использовании. Она чаще ломается, чем российская. Большую часть украинских подразделений российские войска, ЧВГ «Вагнер» и войска ЛДНР выбили и продолжают выбивать на Донецком направлении.

Сейчас у нас следующий пункт — Северск и Артемовск. Я думаю, что в ближайшем будущем там мы увидим резкий перелом. Мнение Риттера о кардинальной смене на фронте, начиная с января, полностью поддерживаю. Новая западная техника не успеет прийти на помощь Украине, большая часть западной техники уже уничтожена. Сейчас, если мы перекроем последние пути доставки военной техники и добьем важнейшие инфраструктурные объекты, Украине воевать будет нечем.

Запад в дальнейшем, на мой взгляд, должен будет пойти на условия РФ. Мы хотим взять свое и добиться полной денацификации и демилитаризации Украины.

Той Украины, которая была до этого, мы уже не увидим. Переговоры в любом случае состоятся, но на наших условиях. Я думаю, что этот год станет важнейшим для слома ситуации. На мой взгляд, летом мы уже будем наблюдать совершенно иную обстановку на Украине.

Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в 2015 году в Минске. / РИА «Новости»

О переговорах с Западом

Дипломатические усилия Запада, попытки сделать гуманитарные переговоры теперь не будут останавливать российские войска. Мы наблюдали попытки мирных переговоров, которые срывал сам Запад.

Западные лидеры сами признали, что Минские переговоры в 2014 году были затеяны, чтобы подготовить Украину к войне с помощью Запада. Как мы знаем из документов, Запад, возможно, и сам принял бы в ней участие напрямую, если бы мы не были готовы.

Сейчас все эти прокси-усилия раскрывают до конца недоверчивым на территории России глаза на то, что Запад все время лгал. Украина — это уже не то братское государство, которое было раньше. Сейчас нужно побеждать, а потом находить способы примирения.