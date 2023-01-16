Спецоперация 16 января 2023, 22:40 Российские войска взяли под контроль стратегически важный поселок у Донецка Врио главы ДНР Пушилин: российские войска взяли поселок Верхнее Водяное у Донецка РИА «Новости»

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Российские войска взяли под свой контроль поселок Верхнее Водяное под Песками вблизи Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Верхнее Водяное под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов», — заявил он в видеообращении.

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По словам Пушилина, российские бойцы сейчас улучшают свои позиции на Авдеевском направлении. Военнослужащие подразделения первого армейского корпуса ДНР показывают там очень хорошие результаты.

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Также Пушилин отметил, что Соледар уже заканчивают зачищать. Этим занимаются «Вагнеровцы». В окрестностях города российские солдаты уже улучшили свои позиции. Ранее о полном освобождении Соледара сообщал официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В Народной милиции ДНР подчеркивали, что ВСУ бежали из города в панике, побросав большое количество оружия и боеприпасов.

Поселок Верхнее Водяное находится недалеко от Донецка. Он представляет собой один из стратегических населенных пунктов при освобождении республики.