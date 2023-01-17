Спецоперация 17 января 2023, 08:43 Гигантский беспилотник ВСУ с четырьмя гранатами сбили под Артемовском «Звезда»: российские военные сбили гигантский дрон ВСУ под Артемовском РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные сбили гигантский дрон ВСУ под Артемовском. БПЛА противника нес четыре гранаты, сообщил телеканал «Звезда».

У сбитого БПЛА шесть винтов и два аккумулятора, от которых работает система сброса. Аппарат был оснащен камерой ночного видения. Работает такой дрон на бензине.

Реклама

Беспилотник летает шумно, вдобавок светится в темноте, поэтому представляет доступную цель. Его сбили из стрелкового оружия.

Реклама

По данным Минобороны, с начала спецоперации российские военные уничтожили уже 2885 украинских дронов, 372 самолета, 200 вертолетов, 7537 танков и других боевых бронированных машин.

Кроме того, ВСУ лишились более 400 зенитных ракетных комплексов, свыше 980 боевых машин РСЗО и более 3840 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8066 единиц специальной военной автомобильной техники.