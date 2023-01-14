Мир 14 января 2023, 23:43 Американский экс-разведчик предрек победу России на Украине Экс-разведчик США Риттер: Россия выиграет в конфликте на Украине в 2023 году РИА «Новости»

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Российские Вооруженные силы значительно превосходят ВСУ, несмотря на поставки вооружения со стороны НАТО. Россия одержит победу в конфликте на Украине к концу 2023 году, заявил в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis бывший американский офицер разведки морской пехоты Скотт Риттер.

«Россия одержит победу в этом году. Конечно, российское руководство не берет на себя никаких обязательств по срокам, но я говорю об этом как независимый аналитик», — заявил экс-разведчик.

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По словам отставного военного, ВСУ несут большие потери личного состава. Украинская армия не успевает восполнять запасы оружия и боеприпасов, несмотря на поставки стран НАТО. Российские войска оперативно уничтожают их на полях сражения, заявил Риттер.

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Украинский народ заставляют воевать за чужие цели, страну превратили в «натовскую ЧВК», считает постпред России при ООН Василий Небензя. Украине платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать, отметил он.