Спецоперация 23 марта 2023, 23:37 «Мы готовы». Украина попытается отбить Артемовск в ходе наступления, но Россия отразит атаки Политолог Михайлов: Россия освободит Артемовск и уже готова отразить наступление ВСУ Eduard Delputte / Unsplash

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Вооруженные силы Украины сосредоточили недалеко от Артемовска более 80 тысяч военнослужащих, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский намекнул, что вскоре ВСУ собираются организовать контрнаступление. Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов рассказал «360», что Россия готова встретить и отразить атаку противника.

ВСУ попытаются выйти из окружения

Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о ситуации в практически полностью контролируемом российскими военными Артемовске. Еще несколько дней назад стало известно, что бойцы заняли до 70% территории города, и сейчас они продолжают выбивать вражеские подразделения из их позиций.

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«На сегодняшний день противник сосредоточил группировку 80 с лишним тысяч [человек]. Эта группировка вокруг Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.) находится в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре», — рассказал Пригожин о перемещениях ВСУ.

По его словам, украинские военные попытаются прорвать кольцо, в которое их взяли ВС России. Предприниматель подчеркнул, что дальше у Украины в планах заход на территорию Крыма. Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что под Артемовском находится «хорошо организованную армию», регулярно наносящую удары, которые в итоге Россия успешно отражает. Несмотря на это, недооценивать их не стоит.

Подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что солдат ВСУ начали селить в домах мирных граждан недалеко от Артемовска. Он добавил, что противники занимают также и пустующие здания.

Пригожин добавил, что большинство офицеров ВСУ, включая Александра Сырского, прошли подготовку в Советской Армии. Поэтому эти люди знают все военные требования не хуже многих других. По информации «Царьграда», командующий украинскими Сухопутными войсками уже намекнул, что вскоре начнется контрнаступление. По словам военного, это может случиться в районе Артемовска.

РИА «Новости»

Украина нарастила группировку под Артемовском

Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал «360», что вопрос не в том, что сейчас вокруг Артемовска сосредоточили 80 тысяч солдат ВСУ, а в том, что две недели назад Пригожин говорил о 50-60 тысячах бойцов противника.

«О чем это говорит? О том, что украинцы действительно готовятся к наступлению. Все эти подразделения и боевые бригады были сосредоточены в районе других укрепрайонов — Славянска, Часова Яра и других», — подчеркнул он.

По его словам, в районе Артемовска было мало мобилизованных украинцев и представителей территориальной обороны. В основном, в этот район стянули боевые подразделения, туда же поступала новая западная техника.

«Соответственно, украинская хунта, заявляя свои западным партнерам о том, что они не сдадут Артемовск, пытается предпринять все меры для того, чтобы этого не произошло», — отметил Михайлов.

РИА «Новости»

Россия готова отразить наступление

Собеседник «360» напомнил — многие эксперты в один голос утверждают, что Украина подготовит контрнаступление с целью отбить Артемовск, блокировать российские подразделения и спасти своих солдат, которые еще остаются в окруженном городе.

«Как Пригожин, так и другие командиры подразделений подчеркивали, что украинские солдаты, которые там находятся, сражаются достойно, недооценивать их нельзя. Сейчас у них тяжелая ситуация, мы контролируем практически все дороги, ведущие в Артемовск — перекрыли поставку боеприпасов, поставку продуктов, именно поэтому Украина не будет затягивать время с наступлением», — отметил Евгений Михайлов.

Эксперт добавил — ряд специалистов сошелся во мнении, что уничтожив танки Leopard и Challenger, а также справившись с украинским подкреплением, Россия приблизит перелом во всей спецоперации.

«Если говорить о положении союзных войск, то оно стабильно активное <…> Мы готовы к наступлению украинских подразделений, также есть полная координация между частями. <…> Генеральный штаб предпринял максимум усилий для того, чтобы у нас было и должное вооружение, должное подкрепление вооружением, и боеспособные части», — подчеркнул собеседник «360».

Он выразил уверенность, что Россия готова к отражению наступления. По его словам, у военных просто нет выбора — нужно быть готовыми и побеждать ВСУ.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Украина ждет поступления западных танков, однако рискует остаться без военнослужащих. Эксперт отметил, что вскоре ВСУ могут столкнуться с нехваткой бойцов.