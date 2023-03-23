Эксклюзив 23 марта 2023, 18:28 «Киев не жалеет людей». ВСУ получат западные танки, но управлять ими будет некому Военный эксперт Дандыкин: ВСУ погонят в наступление, потому что США не жалко чужих солдат

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Украинская армия лишилась более 250 солдат на Донецком направлении за последние сутки. Командование ВСУ ожидает поступления западных танков, но скоро может столкнуться с нехваткой бойцов. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал «360», что ни власти Украины, ни тем более США не обращают внимания на огромные потери, а потому продолжат сражаться «до последнего украинца».

Далее — прямая речь.

Украина ждет танковой поддержки

Сейчас ВСУ пока используют танки советского производства — своих у них было очень мало. В основном это Т-64 с модернизацией, Т-72, отчасти Т-80, но их мало. Т-64 — танк уже устаревший, при попадании, как правило, детонирует боезапас — так называемый «пояс шахида», башня отрывается и летит. Что есть, то есть.

Танки еще поставляли из Польши, в частности могут появиться марокканские. Они (ВСУ — прим. ред.) стараются сейчас создавать танковую группировку с помощью поставок Leopard, танков западного производства, Challenger для так называемого неоднократно анонсированного наступления на нас. В частности, они объявляют [целью] Крым, может быть, другие направления. Тем не менее шесть танков [ВСУ потеряли на Донецком направлении] — давно уже таких потерь от наших войск киевские боевики не несли.

Противник окажется в котле

Это говорит о том, что бои очень напряженные и тяжелые — бои в районе Артемовска и не только, это Авдеевское направление, естественно, Марьинка. Если в Артемовске котел вот-вот сформируется, то и в Марьинке и Авдеевке это дело не столь далекого будущего. Враг сопротивляется, в том числе вынужден бросать в бое танки.

Конечно же, потери очень большие. Общие потери за один день — полнокровный батальон. Это безвозвратные потери, это много. А с учетом раненых — гораздо больше. Скорее всего, это уже два с лишним батальона.

Может быть, уже перевезли [танки ВСУ], в частности, поляки. Это Leopard различных модификаций, но не последней — там нет «семерок». Это Leopard A4, отчасти, может, А6. Ну и немцы обещают поставить еще Leopard 1 — это совсем уже старый танк, но позже, где-то к лету. Пока речь об американских Abrams не идет.

Колесные, так называемые легкие танки с орудием [калибром] 105 миллиметров, скорее всего, уже могли поставить французы. По сути дела, это недотанки. Когда подсохнут дороги, они могут их бросить в бой, но это будет, когда они попытаются наступать.

ВС России проявили храбрость и мастерство

Это ( большие потери ВСУ — прим. ред.) говорит о жесткости боев и о мастерстве и мужестве наших бойцов и командиров — как добровольческих формирований, так и десантников, морпехов, всех. Это, конечно, касается и ВКС, и летчиков, и армейской авиации, и фронтовой авиации. Во многом это заслуга артиллеристов, которые делают свою работу.

Среди них (украинских военных — прим. ред.) не только необученные — тербатовцы, которых бросают, но выбивают (ВС России — прим. ред.), в общем-то, и элиту формирований Киева, в том числе тех, кто имеет огромный опыт всяких карательных боевых действий. Тем не менее к крови они привыкли с 2014 года. Через эти восемь лет прошли многие десятки и сотни тысяч украинских военных.

Украинских военных погонят на убой

[ВСУ] пытаются проводить разведку боем. Недавно на Запорожском направлении две роты пошли в наступление — машины были сожжены. По степи очень тяжело наступать, все просматривается. Это не в Сватове и Кременной, где лес и каждая сотня метров дается с большим трудом. Я так понимаю, что людей они не жалеют. Все дело идет к тому, что скоро и этого ресурса у них хватать не будет.

На мой взгляд, грядут события, когда их (ВСУ — прим. ред.) погонят наступать их кураторы из Вашингтона и Брюсселя. Конечно же, приказ держать Артемовск в моральном плане, как они сами называли — «бахмутская мясорубка», говорит о том, что Киев не жалеет людей. Ну, а о жалости Вашингтона говорить не приходится. Поставили [целью] нанести нам поражение, чтоб воевали до последнего украинца. Об этом и говорят такие страшные потери противника.