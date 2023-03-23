Важное 23 марта 2023, 16:11 Украина стянула к Артемовску более 80 тысяч солдат — Пригожин Бизнесмен Пригожин: ВСУ сосредоточили у Артемовска более 80 тысяч военных Сайт президента Украины

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Украинские военные стянули к Артемовску более 80 тысяч военных, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его словам, солдаты находятся в районе Славянска, Северска и Краматорска, сообщила в Telegram-канале его пресс-служба.

«На сегодняшний день противник сосредоточил группировку 80 с лишним тысяч [человек]. Эта группировка вокруг Бахмута (украинское название Артемовска — прим. ред.) находится в Северске, Славянске, Краматорске, Дружовке, Константиновке и Часовом Яре», — рассказал Пригожин.

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По его словам, собранные ВСУ военные являются частью «Донбасского кольца», до которого идут сплошные поля. Преприниматель предположил, что основной задачей Украины станет удержание этих рубежей, прорвать окружение ЧВК «Вагнер» и «разрезать» территории ЛНР и ДНР.

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Пригожин добавил, что следующей потенциальной целью ВСУ является проникновение в Крым и восстановление границы по состоянию на 1991 год.

Днем 22 марта советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российские военные практически заблокировали Артемовск. Ранее город на 70% контролировали бойцы ЧВК «Вагнер».