Спецоперация 21 марта 2023, 08:44 Солдат ВСУ начали селить в дома мирных жителей под Артемовском — Марочко Экс-офицер Марочко: солдат ВСУ начали селить в дома мирных жителей под Артемовском Сайт президента Украины

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Командование Вооруженных сил Украины стало селить своих солдат в дома обычных людей, которые живут в населенных пунктах рядом с Артемовском в ДНР. Об этом заявил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В населенных пунктах Григоровка, Богдановка и Калиновка (к северо-западу от Артемовска — прим. ред.) отмечено прибытие подразделений вооруженных формирований Украины, которые расселяются в домах мирных граждан», — написал он.

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По его словам, украинские военные живут не только в пустующих домах, но и в тех, где сейчас остаются мирные жители. Подполковник НМ ЛНР в отставке добавил, что находящиеся на Купянском направлении подразделения ВСУ получили шесть гаубиц советского производства.

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Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские силы взяли под контроль уже порядка 70% территории Артемовска. Наступление будет продолжаться до тех пор, пока город окончательно не перейдет к ВС России, подчеркнул он.