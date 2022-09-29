«Укус комара». Авиация ВСУ бесполезна в сравнении с российскими военными | 360°

Эксклюзив 29 сентября 2022, 15:32 Поделиться Telegram

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Viber «Укус комара». Авиация ВСУ бесполезна в сравнении с российскими военными Эксперт Насонов: российские военные полностью подавили авиацию ВСУ «Википедия»

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Украинские военные делают боевые вылеты на самолетах лишь ради того, чтобы предоставить практику пилотам и обучить их летному делу. Между тем российские Вооруженные силы имеют полное превосходство в небе, заявил эксперт по безопасности, ветеран боевых действий и кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

Далее — прямая речь.

Укус комара

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Каждый день российские военные сбивают средства авиационной деятельности ВСУ. Сегодня средства ПВО сбили два украинских боевых самолета.

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Причина, почему Украина не использует авиацию, заключается в том, что ее, по сути, и нет. То, что иногда взлетает, само падает, без нашей помощи, так как старенькое и слабенькое. Это как укус комара.

Самолетов взлетает недостаточно, в таком количестве они не могут на что-то повлиять. Есть авиаторы, которых Украина держит в тонусе, их могут готовить для иностранной техники, проводя обучение.

У них по два-три боевых вылета в сутки. Это все ради того, чтобы проверить, накачаны ли колеса, на месте ли крылья, не отвалились ли. Наши военные делают по пять-семь боевых вылетов — каждый экипаж.

Наемникам выгодно выступать на стороне Украины

Наемники были, есть и будут во всех конфликтах. Это люди с особым складом ума, с особыми психическими расстройствами. Конечно, их пугает мобилизация в России, но они уже там, на Украине. Вы забыли, что это люди, которые объективно получают немало денег.

Появилась информация, что на одного они зарабатывают две тысячи долларов в сутки.

Кроме того, у них продолжается срок службы, идут бои, украинцы представляют их к государственным наградам. В резюме они будут писать, что покорители мира и вершители судеб. Если останутся в живых.

Российские силы ПВО выросли в мастерстве

Хотел бы отметить возросшую боеспособность наших сил противовоздушной обороны. Сегодня задокументировали, что 17 ракет РСЗО HIMARS оказалось сбито. Это один из лучших результатов с момента их массового применения. Опыт и мастерство наших средств ПВО растет, это неплохо.

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