«Укус комара». Авиация ВСУ бесполезна в сравнении с российскими военными | 360°

Все новости

Общество

29 сентября 2022, 16:13

Фейк: россиянам, уехавшим в Грузию, в военный билет ставят печать с надписью «Дезертир»

Спецоперация

29 сентября 2022, 16:09

Названа замена смертной казни в ДНР после вхождения в состав России

Реклама

Общество

29 сентября 2022, 16:01

Старое бабье лето придет в Москву 5 октября

Спецоперация

29 сентября 2022, 15:55

Украинский беспилотник сбросили на территорию Запорожской АЭС

Мир

29 сентября 2022, 15:48

Попавшие под обстрел ВСУ под Харьковом машины с беженцами имели надписи «Дети»

Подмосковье

29 сентября 2022, 15:44

Строительство нового детского сада в Кубинке завершится до конца года

Мир

29 сентября 2022, 15:36

Власти Энергодара опровергли вброс о пожаре во втором энергоблоке ЗАЭС

Общество

29 сентября 2022, 15:35

Россияне, которым положена бронь, получат удостоверение об отсрочке от призыва

Эксклюзив

29 сентября 2022, 15:32

«Укус комара». Авиация ВСУ бесполезна в сравнении с российскими военными

Эксклюзив

29 сентября 2022, 15:32

«Укус комара». Авиация ВСУ бесполезна в сравнении с российскими военными

Эксперт Насонов: российские военные полностью подавили авиацию ВСУ

Читать 360tv в

Украинские военные делают боевые вылеты на самолетах лишь ради того, чтобы предоставить практику пилотам и обучить их летному делу. Между тем российские Вооруженные силы имеют полное превосходство в небе, заявил эксперт по безопасности, ветеран боевых действий и кавалер ордена Мужества Роман Насонов.

Далее — прямая речь.

Укус комара

Реклама

Каждый день российские военные сбивают средства авиационной деятельности ВСУ. Сегодня средства ПВО сбили два украинских боевых самолета.

Реклама

Причина, почему Украина не использует авиацию, заключается в том, что ее, по сути, и нет. То, что иногда взлетает, само падает, без нашей помощи, так как старенькое и слабенькое. Это как укус комара.

Самолетов взлетает недостаточно, в таком количестве они не могут на что-то повлиять. Есть авиаторы, которых Украина держит в тонусе, их могут готовить для иностранной техники, проводя обучение.

У них по два-три боевых вылета в сутки. Это все ради того, чтобы проверить, накачаны ли колеса, на месте ли крылья, не отвалились ли. Наши военные делают по пять-семь боевых вылетов — каждый экипаж.

Наемникам выгодно выступать на стороне Украины

Наемники были, есть и будут во всех конфликтах. Это люди с особым складом ума, с особыми психическими расстройствами. Конечно, их пугает мобилизация в России, но они уже там, на Украине. Вы забыли, что это люди, которые объективно получают немало денег.

Появилась информация, что на одного они зарабатывают две тысячи долларов в сутки.

Кроме того, у них продолжается срок службы, идут бои, украинцы представляют их к государственным наградам. В резюме они будут писать, что покорители мира и вершители судеб. Если останутся в живых.

Российские силы ПВО выросли в мастерстве

Хотел бы отметить возросшую боеспособность наших сил противовоздушной обороны. Сегодня задокументировали, что 17 ракет РСЗО HIMARS оказалось сбито. Это один из лучших результатов с момента их массового применения. Опыт и мастерство наших средств ПВО растет, это неплохо.

Авиация

Минобороны РФ

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама