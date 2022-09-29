«Нет равных в небе». Работу вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации сняли на видео | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 09:12 Поделиться Telegram

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Viber «Нет равных в небе». Работу вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации сняли на видео Минобороны РФ показало на видео работу вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации

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Боевые экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 авиации Западного военного округа выполняют поставленные командованием задачи в зоне специальной военной операции. Министерство обороны России показало кадры работы техники на видео.

Экипажи уничтожают объекты военной инфраструктуры и бронетехнику противника, сопровождают колонны, доставляют десант и военные грузы, оказывают авиационную поддержку подразделений, выполняя полеты на предельно малой высоте.

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При выполнении боевых вылетов летчики Ка-52 выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам ВСУ, точность попадания фиксирует установленная на беспилотнике камера объективного контроля.

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«Мобильный, маневренный. Ему попросту нет равных в небе. Каждый боевой вылет — успешный, а попадания — всегда точно в цель», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Пилотирование на предельно малой высоте помогает вертолетам избежать попадания в поле зрения системы противовоздушной обороны, поэтому нанести ответный удар противники не смогут, даже когда готовы к атаке.

Ранее Минобороны России показало работу истребителей Су-35С в спецоперации.

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