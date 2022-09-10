Стало известно об участии наемников США в рядах ВСУ | 360°

Спецоперация 10 сентября 2022, 19:02 Поделиться Telegram

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Viber Стало известно об участии наемников США в рядах ВСУ Журналист Медведев рассказал об американских наемниках ЧВК Academi в ВСУ РИА «Новости»

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В рядах Вооруженных сил Украины воюют наемники из американской частной военной компании Academi. Об этом рассказал журналист ВГТРК Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

«Есть информация, что в операции ВСУ активно участвует ЧВК Academi. Да, та самая, которая бывшая Blackwater», — написал журналист.

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Он отметил, что в составе ЧВК могут быть граждане не только США, но и других стран.

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По словам Медведева, Academi еще в Ираке использовала бывших военных и полицейских из Южной Америки. В случае же с Украиной, он предположил, в состав могли войти украинцы, бывшие граждане СССР и люди из стран Восточной Европы.

«Но командуют и планируют операции, безусловно, американцы», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс предлагал Украине заключить оборонные сделки. Но его планы не осуществились.

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