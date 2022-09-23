Российские истребители сбили Су-25 и МиГ-29 ВВС Украины | 360°

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Российские истребители сбили Су-25 и МиГ-29 ВВС Украины

Минобороны России сообщило о сбитых авиацией двух Су-25 и одном МиГ-29 Украины

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Истребительная авиация Воздушно-космических сил России сбила в Николаевской области МиГ-29, в Херсонской области и Донецкой Народной Республике — два Су-25. Об этом сообщило Минобороны России.

В районе села Новоселовка засекли истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Украины. Один Су-25 уничтожили вблизи села Веселое Херсонской области, второй — у поселка городского типа Камышевка в ДНР.

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Системы ПВО сбили за сутки 19 украинских беспилотников в ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Вблизи поселка Плодовое и города Новой Каховки уничтожили прямо в воздухе 42 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и «Ольха».

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Всего с начала спецоперации российские войска вывели из строя 298 украинских самолетов, 155 вертолетов, 2054 беспилотника и другие виды техники.

Украинские войска потребовали от Запада поставить современные танки Abrams и Leopard американского и немецкого производства. Однако он не стал этого делать. Капитан запаса первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, что подготовка бойцов для работы с ними займет слишком много времени.

Минобороны РФ

ВСУ

Самолеты

Специальная военная операция РФ на Украине

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