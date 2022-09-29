Российские ПВО сбили над Херсонской областью снаряды HIMARS и HARM | 360°

Важное 29 сентября 2022, 13:40 Поделиться Telegram

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Viber Российские ПВО сбили над Херсонской областью снаряды HIMARS и HARM Минобороны России: ПВО сбили в Хепрсонской области 17 снарядов HIMARS и одну HARM Публичное достояние

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Российские военные сбили в небе над Херсонской областью 17 снарядов HIMARS и одну ракету HARM американского производства. Об этом сообщило Минобороны России.

«Уничтожены в воздухе 17 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM производства США в районах населенного пункта Новая Каховка Херсонской области и города Херсон», — сообщили в оборонном ведомстве.

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Системы противовоздушной обороны также сбили восемь беспилотников в Николаевской области, Херсонской области, Луганской и Донецкой народных республиках. В общей сложности с начала спецоперации военные уничтожили 2107 украинских дронов.

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РСЗО HIMARS Вооруженным силам Украины поставили из США. Впервые они применили их в Донбассе в конце июня для ударов по Перевальску в ЛНР. Журналисты раскритиковали американского президента Джо Байдена за передачу украинской армии наступательного, а не оборонительного оружия.

HARM является высокоскоростной противорадиолокационной ракетой. Источник РИА «Новости» назвал такие ракеты бесполезными, так как большую их часть в арсенале ВСУ сбили российские зенитно-ракетные комплексы.

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