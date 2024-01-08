Технологии 08 января 2024, 23:03 Теледройд из России и американская Валькирия. Что известно о новых человекообразных роботах Робототехник Дудоров заявил, что преемник Федора полетит на МКС в 2025 году Unsplash

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Роботы, похожие на людей, которых называют антропоморфными, еще не захватили мир, но плотно завладели умами ученых. Сегодня в США заканчивают испытания Валькирии, которая должна отправиться на Марс. У андроида есть много черт, схожих с российским Федором, заявил глава АНО ЦРТТ Алексей Рогозин. Он хорошо поработал на МКС и открыл новые горизонты для отечественных разработчиков. Подробности — в материале «360».

Кто такой робот Валькирия

Впервые мир услышал о роботе Валькирии в 2017 году. Специалисты НАСА разработали его вместе с учеными из Шотландии. С самого начала они планировали, что андроид поможет людям в покорении Марса. Рост Валькирии составил 190 сантиметров, а вес — 135 килограммов. Робота оснастили оптическим сканером LIDAR, который помогал ему «видеть» окружающее пространство, выявлять препятствия и строить оптимальные маршруты, напомнило Hi-news.

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В конструкцию включили 28 механических суставов: они должны были помогать Валькирии брать и соединять предметы, возводить конструкции и делать заготовки строительных материалов. А для сбора информации на него установили около 200 датчиков по всему телу. Несмотря на то, что на 2017 год это были прорывные технологии, робот столкнулся со множеством трудностей. Предназначенный для ходьбы по ухабистой марсианской поверхности, он то и дело запинался на ровном полу. Все эти годы Валькирию усердно дорабатывали и только к 2024 году подошли к стадии финальных испытаний.

Валькирия в своем новом воплощении сильно напоминает российского робота Федора (FEDOR), заявил глава Центра развития транспортных технологий Алексей Рогозин. В своем Telegram-канале он напомнил, что андроида успешно протестировали в космосе еще пять лет назад.

Российский Федор уже покорил космос

Первого в России антропоморфного робота показали на выставке ВДНХ в 2018 году. Но народную любовь Skybot F-850, известный больше как Федор, завоевал в 2019-м, когда отправился на Международную космическую станцию. Робота по заказу МЧС России создали компания «Андроидная техника» и Фонд перспективных исследований. Вес Федора оказался меньше, чем у зарубежного «коллеги» — 106 килограммов, а рост — 182 сантиметра.

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Его оснастили речевой системой, которая распознает речь и выдает ответы. На теле разместили датчики и сенсоры, которые позволяют Федору корректировать работу, если условия окружающей среды меняются. Андроид способен работать автономно или под управлением человека. Для этого оператору нужно надеть экзоскелет — специальное устройство, которое транслирует его движения роботу. Примерно 90% деталей Skybot F-850 — российской сборки, их создали в Петербурге. А операционную систему для робота разработали на базе отечественной ОС Linux.

Еще в 2019 году робот умел открывать двери, работать с дрелью, проходить лабиринт «змейка», подниматься по ступеням и садиться в автомобили. Его обучили и стрельбе: он смог поразить мишени, умело орудуя двумя пистолетами одновременно. Навыки андроида успешно протестировали на МКС: проверили, как он работает с шуруповертом, отверткой и фонариком и стыкует штекерные разъемы. Федор поучаствовал в имитации процедуры шлюзования, протер оптику и побеседовал с космонавтами, писал сайт «Аргументы и факты».

«Был получен уникальный опыт использования робототехники, который лежит теперь в основе новых исследований. Ближайшая цель такой антропоморфной техники — снять с космонавтов наиболее опасные виды работ, а также трудоемкие монотонные операции. Один из главных приоритетов — подключение робототехнических средств к выполнению работ за пределами МКС в рамках внекорабельной деятельности. Очевидно, что НАСА теперь тоже идет этим путем», — написал Рогозин.

Федор стал первым российским антропоморфным роботом, который побывал на МКС, но не первым в мире: с 2011 по 2018 год на станции «жил» американский «Робонавт-2». Но, если Skybot F-850 прибыл туда целым, практически в качестве «командира» корабля «Союз МС-14», то его иностранного коллегу доставили разобранного по коробкам. А после сборки у американцев происходило очень много сбоев. За день они могли провести только одно испытание «Робонавта-2», а Федор проходил за это же время пять.

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Наследие Федора: следующая остановка — Луна

Ученые в России создают робота, который сможет высадиться на Луну. Его прототип, Теледроид, уже собрали и отправили в Центр подготовки космонавтов: на нем тестируют технологии, которые пригодятся для работы на естественном спутнике Земли, рассказал исполнительный директор «Андроидной техники» Евгений Дудоров в передаче «Не фантастика».

Им можно управлять с помощью экзоскелета, как и Федором, заставляя копировать движения человека практически в реальном времени. Но андроид воспринимает еще и голосовые или текстовые команды, объяснил Дудоров. Это позволяет ему выполнять задачи автономно.

Российские ученые стремятся к тому, чтобы роботы в космосе могли всегда действовать без копирующего управления — с помощью прописанных команд, но сейчас все же чаще используют экзоскелеты.

«Если говорить по компонентной базе, то сейчас мы используем преимущественно российского производства компоненты. Те же двигатели, которые мы используем, нашего собственного производства. Раньше мы покупали немецкие, швейцарские. <…> Если мы говорим о блоках управления, контроллерах, то их тоже изготавливают в России», — рассказал эксперт.

Робота Федора изначально создавали для Земли, но технологию копирующего управления, которую в нем использовали впервые, было важно проверить в космосе. Ученые хотели узнать, возможно ли контролировать андроида таким способом в условиях невесомости. Подобные эксперименты обычно готовятся за пять-шесть лет, но специалистам «Андроидной техники» хватило трех месяцев, обратил внимание исполнительный директор компании.

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«Мы получили достаточно серьезный набор информации о том, что необходимо доработать, какие требования необходимо заложить в техническое задание для робота, который будет создаваться в будущем. И сейчас мы уже создаем робота, который называется Теледройд», — рассказал Дудоров

По словам специалиста, если все будет хорошо, то уже в 2025 году новый андроид отправится на МКС и начнет работать на внешней поверхности станции. Под копирующим управлением он сможет использовать инструменты для ремонта так же, как это делает человек. После того, как специалисты убедятся, что все системы и механизмы работают как надо, следующая остановка для Теледроида — Луна.

Российские ученые работают над тем, чтобы роботы разгрузили людей от опасных или монотонных задач. Ведь андроидам не страшна радиация и прочие риски, которые есть в космосе.

Самого робота Федора уже нельзя назвать последним словом техники, но именно без него создание новых алгоритмов, программ, датчиков и прочего было бы невозможно. Да и сам андроид не сидит без дела. Он находится в Центре подготовки космонавтов и проходит разные тесты. Например, в 2022 году робот попробовал себя в роли водителя марсохода.