    21 марта 2020, 16:40

    Разработчик назвал робота «Федора» бесполезным для работы на МКС

    Андрей Иванов

    Робот-андроид «Федор» на МКС не нужен — там есть космонавты. А вот на окололунной станции он бы пригодился.
    Разработчик назвал робота «Федора» бесполезным для работы на МКС

    «Робот внутрикорабельной деятельности не так востребован для МКС ввиду того, что на станции постоянно присутствуют космонавты. Он в большей степени необходим для работы в условиях окололунной базы, которая будет редко посещаемой», — рассказали ТАСС в пресс-службе НПО «Андроидная техника», где сделали «Федора».

    На предприятии подчеркнули, что к такому выводу пришли после анализа полета «Федора» на станцию и беседы с космонавтами.

    В августе 2019 года «Федор» побывал на МКС, где его работу протестировали российские космонавты Александр Скворцов и Алексей Овчинин. Скворцов управлял роботом при помощи специального костюма.

    Он назвал трехмесячную работу над созданием этого костюма в целом удачной, однако во время эксперимента Скворцовк сформулировал несколько замечаний по управлению «Федором». Сейчас на предприятии создают нового робота, который будет управлять космическим кораблем «Орел» во время его первых полетов.