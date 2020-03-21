Разработчик назвал робота «Федора» бесполезным для работы на МКС

Робот-андроид «Федор» на МКС не нужен — там есть космонавты. А вот на окололунной станции он бы пригодился.

«Робот внутрикорабельной деятельности не так востребован для МКС ввиду того, что на станции постоянно присутствуют космонавты. Он в большей степени необходим для работы в условиях окололунной базы, которая будет редко посещаемой», — рассказали ТАСС в пресс-службе НПО «Андроидная техника», где сделали «Федора».

На предприятии подчеркнули, что к такому выводу пришли после анализа полета «Федора» на станцию и беседы с космонавтами.

В августе 2019 года «Федор» побывал на МКС, где его работу протестировали российские космонавты Александр Скворцов и Алексей Овчинин. Скворцов управлял роботом при помощи специального костюма.

Он назвал трехмесячную работу над созданием этого костюма в целом удачной, однако во время эксперимента Скворцовк сформулировал несколько замечаний по управлению «Федором». Сейчас на предприятии создают нового робота, который будет управлять космическим кораблем «Орел» во время его первых полетов.