Стало известно, чем занимался робот Федор последний месяц

Начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов рассказал сайту телеканала «Звезда», чем в последнее время занимался робот Федор.

По словам Харламова, последний месяц робот Федор работал водителем марсохода.

«У нас есть имитатор марсохода, и одно из исследований, которые мы проводим, — это управление оператором (человеком-космонавтом) удаленно роботом, который управляет этим марсоходом», — поделился собеседник издания.

Он добавил, что космонавтов тренируют по управлению разнообразными робототехническими средствами, и робот Федор интегрирован в этот процесс обучения.