Россия создаст андроида для работы снаружи МКС

В России начали разработку человекоподобного робота, который будет находиться снаружи МКС. Робототехническая система «Теледроид» должна появиться в 2025 году, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Роскосмоса.

Созданием андроида займется НПО «Андроидная техника». В 2019 году спроектированный этой компанией робот Федор побывал на МКС. Он находился внутри космической станции.

Тогда же исполнительный директор компании Евгений Дудоров говорил, что через несколько лет на станцию может полететь потомок Федора, предназначенный для работы в открытом космосе.

Собеседник называл новую разработку своеобразным «роботом-Леоновым». Алексей Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.

«Теледроид» будет выглядеть как торс человека без ног. Робот сможет перемещаться между модулями станции на манипуляторе.

Андроид будет копировать движения оператора, надевшего специальный костюм. Оператором может быть космонавт или специалист Центра управления полетами. Некоторые типовые операции робот будет выполнять самостоятельно.