  • Робот «Федор» во время миссии на МКС выполнял секретные задания Рогозина

    19 октября 2019, 00:31

    Анатолий Минкин

    Миссия на МКС оказалась для робота «Федора» совмещена с секретным заданием от руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Об этом сам андроид рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Запись интервью выложили на сайте.
    Робот «Федор» во время миссии на МКС выполнял секретные задания Рогозина

    Робот Федор вернулся на Землю

    Подробнее

    «Федор» рассказал, что на международной космической станции он провел операции по имитации шлюзования, стыковку и расстыковку штекерных разъемов — это важно для подготовки для экспериментов в открытом космосе.

    «Были и другие секретные вещи, но об этом знает только генеральный», — заявил робот, отказавшись раскрыть о каких именно процессах идет речь, но отметил, что «пришлось менять ряд параметров».

    При этом «Федор» пояснил, что он и Рогозин «хорошо понимают друг друга».

    Во время миссии на МКС робот «Федор» не забывал вести свой Twitter. Он выкладывал туда то, чему он научился за время общения с космонавтами.

    Однажды он даже показал, как умеет обращаться с дрелью. Он просто передал ее космонавту Алексею Овчинину.

    Робот Федор вылетел на МКС 22 августа и пристыковался к ней через пять суток со второй попытки. На Землю он вернулся 7 сентября на корабле «Союз МС-14».