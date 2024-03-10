Технологии 10 марта 2024, 15:21 Перспективно, но небезопасно. Плюсы и минусы солнечных батарей Сотрудник РЭУ Жуков: производство солнечных батарей требует природоохранных мер Freepik

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Китай в 2023 году установил больше солнечных панелей, чем Соединенные Штаты за всю свою историю. КНР снизила оптовую цену на батареи почти наполовину, а их экспорт вырос на 38%. Как часто солнечные панели используют в России, насколько они рентабельны и безопасны — в материале «360».

Как Китай стал доминировать в области солнечной энергетики

По данным The New York Times, пока США и Европа только пытаются возродить производство возобновляемой энергии и помочь компаниям избежать банкротства, Китай вырвался далеко вперед.

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На ежегодной сессии законодательного собрания КНР премьер Ли Цян объявил, что страна ускорит строительство ветряных и гидроэлектростанций, а также возведение ферм на солнечных батареях. Китай намерен использовать развивающиеся отрасли, в том числе солнечную энергетику, для оживления экономики, отметили авторы материала.

Акцент на солнечной энергетике является последним этапом двадцатилетней программы, направленной на то, чтобы сделать Китай менее зависимым от импорта энергии. The New York Times

РИА «Новости»

Экспорт солнечных батарей из Китая вызвал срочные ответные меры со стороны США. Администрация президента Джо Байдена ввела субсидии, покрывающие большую часть затрат на изготовление солнечных панелей и их установку.

Текущая тенденция в сфере солнечной энергетики особенно встревожила Европу. Промышленность региона захлестнула волна банкротства, что сделало континент зависимым от китайской продукции.

«Мы не забыли, как недобросовестная торговая практика Китая повлияла на нашу солнечную промышленность — многие молодые предприятия были вытеснены китайскими конкурентами», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Электричество в целом дорого обходится Европе, особенно после того, как она перестала покупать природный газ у России. Кроме того, использование земель для солнечных ферм тоже стоит немало.

«Конкуренция для европейцев останется проблемой», — считает консультант по солнечной энергетике Фрэнк Хаугвиц.

РИА «Новости»

Солнечная энергетика в России

Современная энергетика давно взяла тренд на внедрение и развитие альтернативных и возобновляемых источников. Одно из приоритетных направлений — прямое преобразование солнечного света в электричество, рассказал «360» заместитель руководителя органа по валидации и верификации по качеству РЭУ имени Плеханова Владислав Жуков.

«Россия исторически является лидером в области энергокомплекса, энергоресурсов. Мы обладаем очень серьезным потенциалом ядерной энергетики, гидроэнергетики и использования природных углеводородов», — отметил специалист.

РИА «Новости»

Эффективность и безопасность солнечных батарей

Солнечный свет и батареи, реализующие принцип его использования, служат одним из самых доступных источников возобновляемой энергии. Однако по эффективности и степени экологичности здесь возникает очень много вопросов, подчеркнул эксперт.

Например, производство солнечных панелей и их элементов на основе кремния — достаточно экологически затратный процесс, который требует больших природоохранных мер и тех же энергетических и сырьевых затрат.

«Коэффициент же полезного действия современных солнечных батарей, солнечных панелей пока даже близко не приближается к традиционным видам: источникам электрической тепловой энергии, и, прежде, всего природным углеводородам», — отметил Жуков.

Эксперт считает, что наиболее эффективной на сегодняшний день остается ядерная энергетика.

РИА «Новости»

Перспективы использования солнечных панелей

Применение солнечных батарей имеет большую перспективу в удаленных и труднодоступных местах, где нет возможности подключения к сетевым источниками энергии. На таких территориях бессмысленно создавать мегаваттные и очень мощные электрокомплексы.

«И в каких-то локальных системах, конечно, использование солнечных панелей очень перспективно, как собственно, в жилищном строительстве», — добавил Жуков.

В России внедрение и использование альтернативных источников энергии, прежде всего солнечной и ветряной генерации, давно включили в программы устойчивого развития теплоэнергетического комплекса, напомнил специалист.

Рекомендация коснулась в том числе труднодоступных регионов, а также территорий, где большую часть года наблюдается солнечная погода.

Естественно, что за полярным краем, где полгода темное время суток, достаточно нерентабельно использовать подобный вид источников электроэнергии. В южных районах нашей страны достаточно перспективно. Владислав Жуков

РИА «Новости»

Мегаваттные энергетические комплексы возводят в Краснодарском и Ставропольском краях, в Калмыкии. Эти сооружения уже выполняют задачи по энергоснабжению, причем не только локальных объектов, но и комплексных, в том числе промышленных.

«Это направление в энергетике очень перспективно, но надо не забывать, что при самом производстве необходимо соблюдать все меры экологической безопасности и внедрять наиболее экологически выгодные, экологически оправданные технологии», — заключил собеседник «360».

Президент Владимир Путин 25 января открыл в Калининградской области крупнейшее в Европе предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики.

Новый завод спроектировали и построили с нуля за два года. Суммарные инвестиции составили 30 миллиардов рублей.