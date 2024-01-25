Власть 25 января 2024, 18:32 Путин открыл под Калининградом предприятие по производству панелей для солнечных батарей Путин открыл под Калининградом предприятие по солнечной энергетике

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Президент Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейшее в Европе предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин по видеосвязи принял участие в запуске производства кремниевых пластин на предприятии ООО „ЭнКОР Групп“ в городе Черняховске Калининградской области», — передали в пресс-службе.

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Как отметил глава государства, это значимое событие не только для жителей региона, но и для всей страны. Предприятие создаст в регионе новые рабочие места, увеличится спрос на высококвалифицированных специалистов, доходы населения вырастут. Путин поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве нового промышленного комплекса.

Новый завод спроектировали и построили с нуля за два года, писало РИА «Новости». Суммарные частные инвестиции в проект составили 30 миллиардов рублей.

Президент России начал в Калининграде совещание с губернатором области Антоном Алихановым по вопросам социально-экономического развития региона.

Ранее Владимир Путин встретился со студентами в университете Канта. Он объявил о повышении президентской и правительственной стипендий. Глава государства поздравил учащихся и преподавателей с Татьяниным днем, а также раскрыл роль образования для будущего России.