25 января 2024, 18:32
Путин открыл под Калининградом предприятие по производству панелей для солнечных батарей
Путин открыл под Калининградом предприятие по солнечной энергетике
Президент Владимир Путин открыл в Калининградской области крупнейшее в Европе предприятие по производству компонентов для солнечной энергетики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Путин по видеосвязи принял участие в запуске производства кремниевых пластин на предприятии ООО „ЭнКОР Групп“ в городе Черняховске Калининградской области», — передали в пресс-службе.
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Как отметил глава государства, это значимое событие не только для жителей региона, но и для всей страны. Предприятие создаст в регионе новые рабочие места, увеличится спрос на высококвалифицированных специалистов, доходы населения вырастут. Путин поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве нового промышленного комплекса.
Новый завод спроектировали и построили с нуля за два года, писало РИА «Новости». Суммарные частные инвестиции в проект составили 30 миллиардов рублей.
Президент России начал в Калининграде совещание с губернатором области Антоном Алихановым по вопросам социально-экономического развития региона.
Ранее Владимир Путин встретился со студентами в университете Канта. Он объявил о повышении президентской и правительственной стипендий. Глава государства поздравил учащихся и преподавателей с Татьяниным днем, а также раскрыл роль образования для будущего России.
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