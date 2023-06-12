Технологии 12 июня 2023, 21:59 Китайцы создали гибкие солнечные батареи, приблизив «зеленую» революцию в энергетике «СП»: ученые Китая создают гибкие солнечные батареи, чтобы в будущем отказаться от нефти РИА «Новости»

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Китайцы продолжают разрабатывать технологии получения энергии от природных источников, чтобы в будущем отказаться от угля, нефти и газа. Ученые уже создали солнечные батареи из гибкого кремния, сообщило издание «Свободная пресса».

«Си Цзиньпин все ближе к „зеленой“ революции в энергетике. Лидеру Китая помогают ученые, которые создают новейшие технологии альтернативной энергетики», — сказано в статье.

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Гибкие батареи удалось создать, «пересобрав» кристаллическую решетку кремния. Теперь из них можно шить даже одежду. Кремниевые пластины толщиной всего 60 микрон, и их можно складывать, как лист бумаги. Вскоре планируется их промышленное производство.

Как сообщили авторы статьи, для разработчиков солнечных батарей действуют меры господдержки.

Ранее стало известно, что лаборанты химического факультета МГУ разработали новый тип аккумуляторов из борщевика. У ученых получилось превратить высушенный сорняк в твердый углерод. Их которого можно собрать натрий-ионные аккумуляторы.