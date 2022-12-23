Мир 23 декабря 2022, 21:27 Фиаско зеленой энергетики. Почему ветровые электростанции не спасут Европу от холодов Экономист Сидорович: зеленая энергетика в странах БРИКС развита лучше, чем в ЕС РИА «Новости»

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Возобновляемые источники энергии не оправдали ожиданий европейских властей, поэтому перед лицом кризиса ЕС обращается к опасным вариантам — углю и ядерной энергии. Специалисты уверены, что в ближайшие годы зеленая энергетика не сможет заменить традиционную.

Проблемы с возобновляемым источниками энергии

Европейская забота о климате оказалась невыгодной для местных семей, которые этой зимой столкнулись с проблемами электроэнергии на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил телеканал Fox News.

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Нехватку энергии журналисты связали с чрезмерной зависимостью от солнечной и ветровой энергии. Ситуацию усугубляет Парижское соглашение по климату Европы от 2015 года, которое требует закрытия угольных электростанций и замены их менее надежными альтернативами — ветровой и солнечной энергиями.

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«С наступлением холодов Европа вскоре может столкнуться с временными отключениями сотовой связи и интернета, закрытием школ из-за отсутствия освещения и отопления и даже пробками из-за недостаточной мощности светофоров. В Германии, стране, сильно зависящей от российского газа из-за закрытых атомных электростанций, в ожидании отключения электроэнергии резко выросли продажи свечей. А владельцам электромобилей в Финляндии советуют не нагревать их в холодное утро, чтобы избежать перегрузки электросети», — отметили в материале.

Дело в том, что, когда дело доходит до использования энергии ветра, стихия может сыграть злую шутку в виде штиля. Европа испытала это на себе в 2021 году, когда ветер практически перестал дуть. Это привело к снижению выработки энергии ветряными турбинами. А совсем недавно производство ветровой энергии в Великобритании упало с 28% от общего объема производства энергии всего до 3%. Солнечная энергия оказалась такой же ненадежной.

Этой зимой в Европе вырастет смертность

С тех пор, как Россия прекратила поставки голубого топлива из-за антироссийских санкций, спрос на природный газ резко вырос. В результате этого, цены на энергию стали расти все выше и выше. А это плохой знак для пожилых европейцев с низкими доходами. Они не готовы к тому, чтобы справляться с последствиями проблем с цепочками поставок.

Обычно зимой в Европе и без проблем с энергетикой растет смертность. В этом же году, согласно исследованию журнала The Economist, могут умереть более ста тысяч местных жителей. Если в каждой стране будет самая холодная зима с 2000 года, число погибших может возрасти до 185 тысяч. Но даже если температура останется на обычном уровне, от болезней, связанных с простудой, может умереть на 147 тысяч человек больше, чем если бы стоимость электроэнергии оставалась на уровне 2015–2019 годов.

При этом, уверен автор материала, обратить внимание на ошибки европейцев следует и американцам. Иначе многие регионы Соединенных Штатов также будут переживать длительную нехватку электроэнергии.

РИА «Новости»

Минусы зеленой энергетики

Плюсы зеленой энергетики есть только там, где она без государственных дотаций выгоднее, чем традиционная. Об этом «360» рассказал эксперт комитета Госдумы по энергетике Андрей Калачев.

«Все это не работает без мощного финансирования и преференций со стороны государства. Во всех странах. Абсолютно. То, что Запад активно занялся этим, — лишь проявление того, что политики, которые управляют ЕС, ангажированы финансовыми структурами, <…> американской политикой. И сейчас, когда рост цен на энергоносители невероятно вырос, <…> выяснилось, что возобновляемые источники энергии просто не обеспечивают стабильность снабжения энергией, а тем более, теплом», — подчеркнул он.

По словам Калачева, технические проблемы возобновляемых источников энергии при нынешних технологиях не смогут заменить традиционные. Ведь у зеленой энергетики есть три глобальных недостатка: очень низкий коэффициент использования установленной мощности, плотность энергии возобновляемых источников очень низкая и не годится для промышленности — только для домохозяйств, человечество до сих пор не смогло создать технологии аккумулирования, которые позволили бы «держать» энергию свыше 24-40 часов.

Зеленая энергетика в странах БРИКС

Развитие зеленой энергетики — это глобальный процесс на сегодня. Лидеры в этой сфере — страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР). Об этом «360» рассказал руководитель информационно-аналитического центра «Новая энергетика» кандидат экономических наук Владимир Сидорович.

«Если просуммировать мощности солнечной и ветровой энергетики стран БРИКС, они больше, чем в ЕС и США вместе взятых. То же самое можно сказать по поводу динамики развития возобновляемой энергетики. Самой большой прирост — у Китая. В странах БРИКС ежегодное развитие намного превышает развитие Запада. И это развитие будет ускоряться», — заключил он.