Технологии 07 февраля 2024, 16:58 Игрушка за миллион. Для чего нужны очки Apple Vision Pro и почему они вызвали такой ажиотаж Эксперт AR/VR Ануфриенко рассказал о главных недостатках Apple Vision Pro Коллаж: Global Look Press / Unsplash / Телеканал «360»

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Apple открыла продажи гарнитуры нового поколения — очков смешанной реальности. Теперь пользователям не нужно отвлекаться на телефон или ноутбук, поскольку все изображения будут у них перед глазами. Первая партия разошлась на ура: фанаты бренда раскупили примерно 200 тысяч моделей в мгновение ока. О плюсах и минусах Apple Vision Pro, ценах и ажиотаже — в материале «360».

1 Что такое Apple Vision Pro Гаджет будущего В середине лета 2023 года американская компания Apple презентовала первую гарнитуру смешанной реальности. Vision Pro — это пара очков, оснащенных прозрачным и изогнутым внешним 3D-экраном. Он может работать в двух режимах: полностью скрывать глаза человека, погружая в виртуальную реальность, или дополнять ее цифровыми элементами. Владелец гарнитуры при этом может видеть все происходящее вокруг. Посетители официального магазина Apple в Лос-Анджелесе. Фото: Ringo Chiu / Keystone Press Agency / Global Look Press Для чего нужны Apple Vision Pro Смешанная реальность — технология, которая объединяет реальный мир и виртуальные объекты, объяснил «360» руководитель образовательного проекта «Окно в AR/VR» Евгений Ануфриенко. Но, в отличие от дополненной реальности (AR), человек может взаимодействовать с виртуальными объектами так же, как с настоящими предметами. «Управление в гарнитуре Apple Vision Pro происходит с помощью движений глаз или рук. К примеру, вы можете открыть приложение, свайпнуть пальцами и изменить размер фото», — уточнил эксперт. AR-технологии (augmented reality, или дополненная реальность) — это проецирование виртуальных (цифровых) объектов в реальном мире. Технология VR (virtual reality, или искусственная действительность) блокирует реальный мир и полностью погружает пользователя в цифровую вселенную. Нейросетевой архитектор Дмитрий Медведев добавил, что управлять шлемом нового поколения можно и с помощью голоса. Для этого есть встроенные микрофоны и технологии распознавания речи. Например, можно запускать приложения, выбирать элементы, вводить текст, перечислил он в беседе с «360». «Кроме того, все способы управления можно совмещать для удобства — использовать жест рукой для грубого выделения объекта, а затем точно довести выбор до нужного элемента взглядом», — пояснил эксперт. По словам специалиста по тестированию программного обеспечения и предпринимателя Оксаны Мельниковой, новый девайс, по сути, заменяет все привычные гаджеты. Человек может использовать только гарнитуру и отойти от «маленьких дисплеев» смартфонов или ноутбуков. «Гарнитура открывает огромное количество возможностей для разработчиков и специалистов. Они могут моделировать с помощью шлема, создавать сайты. Это очень крутая дополненная реальность, которая позволяет гораздо быстрее и с меньшими затратами развивать навыки, бизнес и процессы», — поделилась она с «360». Посетитель официального магазина Apple в Лос-Анджелесе. Фото: Ringo Chiu / Keystone Press Agency / Global Look Press Медведев уточнил, что Apple уделила особенное внимание качеству картинки: разработчики оснастили Vision Pro двумя microLED-дисплеями с совокупным разрешением в 23 миллиона пикселей. Эти экраны, по словам собеседника «360», обеспечивают высочайшую детализацию изображения и минимальную задержку при работе в режиме дополненной реальности. «По сути, управление и принцип работы девайса — как в фильмах про голограммы — вот такая технология, только пока в очках, а не прямо в воздухе. Можно одновременно сделать несколько мониторов высокого разрешения и выводить на них отдельную информацию. Получается даже условная экономия, если забыть о цене самого VR-шлема», — рассказал нейросетевой архитектор. Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

2 Сколько стоят Apple Vision Pro и где их купить Сколько стоят очки Apple в США Спустя полгода со дня релиза корпорация объявила о предзаказе очков смешанной реальности. Американская газета The New York Post сообщила, что 2 февраля — день старта продаж — фанаты техники скупили весь первый тираж в 200 тысяч моделей за считаные секунды. Когда на прилавках ждать вторую партию — пока не известно. Стартовая цена на очки с минимальным объемом памяти 254 гигабайта составила 3,5 тысячи долларов — почти 319 тысяч рублей. Богатым поклонникам «яблочной империи» предложили купить шлем за 3,9 тысячи долларов (около 355 тысяч рублей). Разница лишь в количестве оперативной памяти. В самой дорогой комплектации — один терабайт. Новинка востребована среди американцев и других поклонников по всему миру, обратил внимание эксперт AR/VR Ануфриенко. Поэтому компания не стесняется «заламывать» цену на инновационный гаджет, даже несмотря на то, что аналоги у таких очков уже были. «Мы можем наблюдать огромное количество видеороликов в Сети, когда прохожие идут по улице, едут в метро или управляют автомобилем с гарнитурой на голове», — отметил собеседник. Где купить очки Apple в России Найти в России оригинальные очки от Apple за 300 тысяч рублей — миссия невыполнима, хотя гарнитура появилась на крупнейших маркетплейсах. Однако продавцы, ожидая большого спроса (а он, вероятно, будет), решили поднять цену вдвое, а то и втрое. Так, продавцы «Яндекс Маркета» выставили устройство за 900 тысяч рублей, Ozon предлагает купить очки за 577 тысяч, а сетевой магазин Icases — за 659 тысяч рублей. Самым демократичным по стоимости оказался сервис Cdek.shopping, продающий оригинальный девайс за 499 тысяч рублей. Продавцы Avito устанавливают цены от 390 тысяч до 850 тысяч рублей. По последним данным, на площадке разместили около 25 предложений. Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press На высокую стоимость, по мнению экспертов, влияют трудности с доставкой гаджетов и небольшое количество предложений на территории России. Сейчас продажа очков доступна только в США, а в связи с логистическими сложностями доставлять приходится через третьи страны. Скорее всего, цена будет на уровне 350 тысячи рублей, когда девайсы появятся на прилавках по всему миру. Евгений Ануфриенко руководитель образовательного проекта «Окно в AR/VR» Нейросетевой архитектор Медведев согласился, что Apple постепенно будет снижать стоимость гарнитуры для привлечения массового потребителя. Но это, по его прогнозам, пока только долгосрочная перспектива. Мельникова, в свою очередь, предположила, что снижение цены — следствие появления новых конкурентов на рынке. По ее словам, очки Vision Pro — первый девайс настолько хорошего качества, который приятно использовать в жизни. «Еще на стоимость влияет вторичный рынок: люди будут покупать б/у очки и получат больше предложений от продавцов. Тем более покупатели смогут брать их в рассрочку, тогда цена выглядит не так критично. Сейчас завышенные цены — просто игра компании, ведь гарнитура только-только появилась в продаже. С годами Apple будет выпускать новые версии и, соответственно, снижать стоимость на шлем первого поколения», — объяснила специалист по тестированию ПО. Официальный магазин Apple в Нью-Йорке. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press Нейросетевой архитектор уточнил, что в Штатах очки Vision Pro не продают в обычных магазинах электроники. Гарнитуру можно приобрести только под заказ через сайт Apple или в фирменной рознице. «В первую очередь это нишевое и очень дорогое устройство — в минимальной комплектации оно стоит 3,5 тысячи долларов⁣. Официальных поставок нам ждать не стоит: Apple еще в 2022 году ушла из России, поэтому остается только параллельный импорт, что, по умолчанию, еще дороже», — напомнил Медведев. Так или иначе, очки — принципиально новое устройство, и поклонники бренда будут готовы выложить любую сумму, чем с удовольствием пользуются перекупщики, обратил внимание эксперт. Москвичи продают место в очереди в день старта продаж нового устройства от Apple. Москва, 2018 год. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Люди около официального магазина техники Apple. Жители и гости столицы за несколько дней до старта продаж занимали места в очереди. Москва, 2018 год. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Москвичи продают место в очереди в день старта продаж нового устройства от Apple. Москва, 2018 год. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Люди около официального магазина техники Apple. Жители и гости столицы за несколько дней до старта продаж занимали места в очереди. Москва, 2018 год. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

3 Преимущества Apple Vision Pro Реакция на шлем смешанной реальности — довольно неоднозначная. Как всегда после презентации любого продукта компании общество разделилось на две группы: лояльные фанаты, выстраивающиеся в километровые очереди за несколько дней до старта продаж, и скептики, высмеивающие гаджет будущего. Тем не менее у девайса есть много преимуществ, начиная от интересного внешнего дизайна и заканчивая обилием встроенных функций. Опыт для разработчиков Молниеносная продажа «яблочных» шлемов в США доказала, что спрос на новую игрушку есть, констатировали собеседники «360». Нейросетевой архитектор Медведев допустил, что новинка станет популярна не только среди лояльных фанатов Apple, но еще узконаправленных специалистов и разработчиков. «Очки могут заинтересовать технологических энтузиастов и ранних инноваторов, которым хочется испробовать последние разработки в сфере дополненной реальности. Также шлем подойдет разработчикам приложений для AR/VR. Для них гаджет — хорошая возможность тестировать свои приложения на новой платформе от Apple», — рассказал эксперт. Посетительница официального магазина Apple в Лос-Анджелесе. Фото: Ringo Chiu / Keystone Press Agency / Global Look Press Возможность улучшения ПО Мельникова напомнила, что проект шлема смешанной реальности Apple развивает несколько лет. Поэтому разработчики даже первую, пробную, версию девайса сделали достаточно хорошей. «Apple довольно давно создает свои продукты и аккуратно может их тестировать. Есть вероятность, что этот вариант очков будет приличным. При этом улучшения производят не с точки зрения железа (запчасти, детали. — прим. ред.), а со стороны программного обеспечения. Если человек купит девайс первого поколения, то в процессе доработки очков все изменения отлично подойдут для нынешней версии. Это хорошая причина, чтобы купить гарнитуру сейчас», — считает специалист по тестированию. Фото: Christoph Dernbach / dpa / Global Look Press Новый игровой и образовательный опыт Опрошенные «360» эксперты пришли к выводу, что очки — отличная возможность для специалистов, геймеров и тестировщиков поэкспериментировать в смешанной реальности. «Гарнитура будет полезна в обучении. Представляю, что пользователи будут, например, изучать анатомию, не разрезая при это реальный экспонат, а используя дополненную реальность. Качество, которое представила Apple, — очень достойный момент», — порассуждала специалист по тестированию Оксана Мельникова. Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

4 Недостатки очков Apple Vision Pro Нерусифицированный девайс Пожалуй, самый очевидный недостаток для российских пользователей — невозможность переключить устройство на русский язык. Гаджет поддерживает только английский язык для управления голосом и набора текста. Для установки приложений нужно иметь идентификатор Apple ID, зарегистрированный в Соединенных Штатах. Внешний вид и дискомфорт при использовании Дизайн Apple Vision Pro вызвал неоднозначную реакцию у людей. Одни пользователи заявили, что внешний вид очков «отражает технологии будущего». По их мнению, гарнитура совсем не выглядит как маска для плавания и вполне удобна при носке. Тем не менее другие обозреватели пожаловались на тяжеловесность устройства, неудобный ремень для головы и дискомфорт после использования девайса на протяжение нескольких часов. По словам шеф-редактора американского журнала The Verge, гарнитура выглядит как «настоящий телевизор на лице», а после часового просмотра фильма «почти отваливается голова». Соцсети Сомнительная безопасность Купившие гарнитуру американцы вовсю начали тестировать очки смешанной реальности в обычной жизни. Выглядит это, грубо говоря, не очень безопасно. Пользователи переходят оживленные улицы, водят машины (на автопилоте), передвигаются по дороге на скейтбордах, активно размахивая руками и громко проговаривая команды для управления очков. Ситуация насторожила власти США: они предостерегли владельцев «умных» машин от использования Vision Pro за рулем. Министр транспорта Пит Буттиджич написал в соцсети X, что все современные системы помощи водителю требуют, чтобы человек все равно концентрировал внимание на дороге. Слишком высокая цена Когда Apple впервые назвала стоимость гарнитуры, многие пользователи Сети стали высмеивать компанию за непомерные аппетиты. Американский обозреватель и блогер Маркес Браунли, купивший базовую версию с оперативной памятью в 256 гигабайт, признался, что такого объема «еле-еле хватает для обычного функционала устройства». «Новинка мне безумно нравится, я даже не могу подобрать слов, насколько это гениальный девайс. Но для качественного использования, загрузки фильмов, фотографий, музыки и других медиа вам, скорее всего, понадобится терабайт памяти. Это не обычный телефон, здесь все иначе», — поделился он. Фото: Ringo Chiu / Keystone Press Agency / Global Look Press Если 3,5 тысячи долларов для жителей США, по словам экспертов, не слишком заоблачные цифры, то наценка для российского пользователя довольно ощутима. Собеседники «360» напомнили, что другие компании давно представили миру аналоги Vision Pro. Стоят они далеко не миллион рублей, но вместе с этим имеют свои спреимущества и, очевидно, недостатки в качестве работы. «К примеру, есть очки Meta* Quest 3, продавцы Ozon продают их за 48 тысяч рублей. Они тоже поддерживают функцию смешанной реальности и работают на несколько часов дольше, чем Apple Vision Pro», — уточнил эксперт AR/VR Ануфриенко. Слабая разработка совместимости Хотя разработчики заявили более чем о 600 играх и программах, специально оптимизированных для гарнитуры смешанной реальности Apple, многие приложения остались в стороне. По словам Ануфриенко, компания не включила в перечень совместимых программ самые востребованные стриминговые сервисы, например видеохостинг YouTube. «Просмотр видео на платформе YouTube возможен только через браузер, что сразу ограничивает функционал гарнитуры», — подчеркнул эксперт.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России