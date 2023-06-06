Технологии 06 июня 2023, 07:36 Apple презентовала первые очки смешанной реальности Компания Apple презентовала гарнитуру смешанной реальности Vision Pro за $3,5 тысячи Фото: официальный сайт Apple

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Американская компания Apple представила новые устройства. В этот раз она презентовала очки дополнительной и виртуальной реальности (AR/VR) Vision Pro. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале корпорации, сообщил РБК.

Гарнитура смешанной реальности оказалась первой для Apple. Vision Pro — это пара очков, у которых есть прозрачный и изогнутый внешний 3D-экран. Глаза пользователя можно рассмотреть на внешнем экране, что является симуляцией. Ее гаджет заранее считывает перед началом использования.

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Гарнитура управляется через жесты или с помощью голоса. Человек может листать страницы при помощи движения глаз. У Vision Pro есть две внешние камеры, они нужны для передачи видео. Кроме того, в очках — пара экранов с поддержкой изображения в разрешении 4K, их сделали для функционала виртуальной реальности. Переключение с виртуальной на дополненную реальность делается с помощью специального колесика.

Сотрудник Apple на презентации уточнил, что когда человек меняет режим устройства на дополненную реальность, то вид приложения немного размывается и смешивается с окружающим его местом. Гарнитура дает возможность смотреть киноленты в 3D-формате. Также в очках есть приложения Apple —«Камера», сервис для видеозвонков FaceTime, «Музыка», «Сообщения», «Заметки».

Стоимость Vision Pro — 3499 долларов. Это около 283,3 тысячи рублей по текущему курсу. Корпорация показала новую операционную систему iOS 17. Разработчики сделали горизонтальный режим для iPhone и обновили iMessage.