Технологии 11 июня 2023, 21:28 Гаджет не для всех. Гарнитура дополненной реальности Apple стала слишком дорогим прорывом IT-эксперт Корнейчук: гарнитура Apple сделала вклад в развитие рынка, но цена отпугивает

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Компания Apple впервые за восемь лет представила своим пользователям новый гаджет, слухи о котором ходили давно. Гарнитура дополненной реальности Vision Pro похожа на лыжную маску и обладает широким функционалом. Где именно можно применить данный девайс и станет ли он полноценной заменой iPhone или рабочего ноутбука, пока говорить рано. Но уже понятно, что массового распространения гаджета не будет.

Гарнитура, которую не ждали

Впервые компания Apple заявила о планах выпустить гарнитуру смешанной реальности в 2015 году. Глава компании Тим Кук настаивал, что новый гаджет должен напоминать легкие очки. Но от самой разработки проекта руководитель устранился, предоставив двум командам самим решить, как станет выглядеть будущая гарнитура.

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В результате между техническим директором Майком Роквеллом и занимавшим тогда пост главного Apple Джони Айвом возник спор к внешнему виду.

Отвечающая за техническую часть команда заявила о планах создать мощное устройство, а дизайнеры настаивали на компактности. Проблема заключалась в том, что никто не знал, для чего планируется использовать гарнитуру. С другим гаджетами такой неопределенности не было. Поэтому работа затянулась, и на свет появились похожие на лыжную маску очки.

С их помощью можно просматривать сайты, отправлять электронную почту, звонить по приложению Face Time, смотреть фильмы, в том числе в 3D. Гарнитура подходит и для игр и тренировок.

Apple

Как отметило агентство Bloomberg, элегантный вид испортил похожий на жесткий диск внешний аккумулятор, который подключается к гарнитуре длинным шнуром. Старший редактор журнала The Verge Том Уоррен заявил, что заряда батареи хватает на два часа. Поэтому о постоянном использовании гаджета речи не идет. Либо владельцу нужно постоянно находиться около розетки.

Журналист издания Нилай Патель, испытавший новинку на презентации, отметил, что Apple удалось решить многие проблемы разработчиков подобных устройств. Но уникальных преимуществ гарнитуры, которые могли бы оправдать цену в 3499 долларов, он не нашел.

Технические моменты

Сам гаджет полностью разборный. От главной части можно отстегнуть тканевую маску и ремешок, который крепится на затылке. Линзы-экраны — заменить в зависимости от расположения глаз.

На самом устройстве только две кнопки: одна — для фото и видеосъемки, а вторая позволяет владельцу полностью погрузиться в виртуальную реальность.

Внутри расположены камеры, которые проецируют на внешнее стекло глаза человека, чтобы собеседник понимал, что владелец гарнитуры с ним разговаривает.

Управление происходит при помощи взгляда, жестов пальцев и голосового помощника Siri. Внешние камеры станут следить за жестами владельца. Также доступны виртуальная клавиатура и трекпад.

Гарнитура получила собственную операционную систему VisionOS, которая может изменится на привычные iOS из iPhone или macOS из ноутбуков стационарных компьютеров Apple.

Открыть можно сразу несколько приложений, переключаясь между ними простым поворотом головы.

Первым покупателям откроют доступ к кинотекам сервисов Apple TV и Disney Plus, а также дадут возможность поиграть в более 100 игр при помощи контроллеров от приставок Xbox и PlayStation.

На презентации компания пообещала заинтересовать геймеров проектами, которые станут доступны на новом устройстве. Для этого она вступила в партнерство с компанией Unity, одним из лидеров игрового рынка.

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Довольны не все

Первыми, кто испытал на себе новинку от Apple стали журналисты ряда изданий. Они отметили, что, несмотря на качество картинки и реалистичность виртуальной реальности, компании еще есть над чем работать.

«Во время теста гарнитура давила мне на нос и вызывала легкую тошноту», — написала в своем отзыве журналистка The Wall Street Journal Джоанна Стерн.

В своем материале она заявила, что у нее осталось впечатление, будто на голову надели гигантские Apple Watch. Система хорошая, но ее можно использовать только для просмотра кино в формате 3D или для работы сразу на нескольких экранах.

Гарнитура пока не предназначена для массового использования отметил корреспондент агентства Reuters Стивен Неллис. Он сообщил, что перед тестом прошел обследование у офтальмолога, который проверил его зрение, и только потом допустил к гарнитуре.

«Это не говоря о ценнике, который отпугнет всех, кроме самых преданных поклонников Apple и бизнес-пользователей», — добавил журналист.

Пошутил над ценой нового гаджета Apple и предприниматель Илон Маск. На своей странице в Twitter он опубликовал мем: на одной стороне показал гарнитуру за 3499 долларов, а на другой — пакет грибов за 20 долларов. По мнению миллиардера, оба товара дают человеку ощущение «смешанной реальности»

По данным Bloomberg, изначально компания планировала, что гарнитура станет полноценной заменой iPhone и ноутбуков Mac. В Apple рассчитывали, что годовые продажи составят три миллиона единиц. Но после прогноз пересмотрели до 900 тысяч. С учетом потраченных на разработку гарнитуры одного миллиарда долларов быстро заработать на новом гаджете у Apple не получится.

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Перспективное направление

Гаджеты дополненной и виртуальной реальности — это перспективное направление. Но успех гарнитуры Apple сомнителен из-за высокой цены. Об этом «360» заявил IT-эксперт и ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук.

Он не исключил, что богатые поклонники техники компании обязательно купят новый девайс. Но для домашнего использования это станет просто игрушкой.

Сейчас очки дополненной и виртуальной реальности используют в промышленности. А то, что касается домашнего применения — это пока развлекуха, замена большого монитора или поход в виртуальный офис, как это было во время локдауна. Илья Корнейчук IT-эксперт

IT-эксперт допустил, что в скором времени появятся операторы гарнитур, которые станут по заказу снимать свадьбы и праздники, сохраняя видео в объемном режиме.

Также владельцы гаджета смогут фиксировать собственные воспоминания и время от времени их пересматривать, чтобы пережить эти моменты еще раз.

Эксперт отметил, что гарнитура дополненной реальности смартфон не заменит. Но оба девайса вполне могут сосуществовать рядом, выполняя свои задачи.

«Для кого-то это может быть и замена какого-то ультрабука, но в полную замену iPhone я не верю», — подчеркнул он.

Корнейчук отметил, что сегодня многие технологические гиганты разрабатывают собственные девайсы дополненной и виртуальной реальности, поэтому рынок развивается и уже получил свою аудиторию. Но здесь важны цена и технологическая поддержка, которую предложат производители.

«Если говорить об аудитории, которая никогда не думала об возможностях виртуальной реальности или дополненной реальности, то, думаю, что Apple сможет их привлечь», — отметил он.

По словам эксперта, появление нового игрока на рынке — позитивный момент для отрасли. Но высокая цена и достаточно сырая начинка заставят покупателей обратить внимание на другие предложения, у которых есть свои фишки и особенности.