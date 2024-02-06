Технологии 06 февраля 2024, 11:52 Алюминиевая маска. Шлемы Vision Pro стали героями мемов Шлемы смешанной реальности Vision Pro разлетелись на мемы Ringo Chiu/Keystone Press Agency/globallookpress

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Компания Apple выпустила очки смешанной реальности Vision Pro. Гарнитура привлекала к себе большое внимание: ее высмеяли, а в Сети появилось огромное количество мемов с устройством.

Казалось бы, оно нишевое. Однако дороговизна шлема — стоит он около 319 тысяч рублей в самой простой комплектации, его громоздкость и слабый аккумулятор стали поводом для шуток.

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Управлять Vision Pro можно с помощью глаз, жестов и голоса. В очки встроена 3D-камера, поэтому можно переносить объекты прямо в свой интерьер или даже изменить вид комнаты, но устройство нужно подгонять под особенности зрения и строения головы. С помощью Vision Pro можно просматривать веб-страницы, работать с документами, смотреть фильмы.

«За 3500 долларов я лично приду к вам домой и пододвину ваш диван поближе к телевизору», — шутят пользователи в Сети.

Некоторые вспомнили, что в 90-е людям советовали не садиться слишком близко к телевизору. Теперь же предлагают надевать очки, чтобы разглядеть картинку.

Очки крайне похожи на лыжную или маску для дайвинга. Юмористы даже предлагают покупать наборы для подводного плаванья, чтобы походить на пользователя Apple Vision Pro — и дешевле, и полезнее.

Многим вспомнилась гарнитура для смартфонов на базе Android, разработанная компанией Google — Google Glass. Она выглядела практически как обычные очки, в ней использовали прозрачный дисплей. Но тогда казалось, что люди в ней будут выглядеть глупо. Теперь же появилось более громоздкое и нелепое на вид устройство, но в нем приверженцы Apple готовы разгуливать по улицам.

«Apple Vision Pro совершил невозможное. Благодаря ему даже Google Glass выглядят круто», — пишут в Сети.

Довольными от нового устройства оказались далеко не все. Первыми, кто испытал на себе новинку от Apple, стали журналисты ряда изданий. Они заметили, что, несмотря на качество картинки и реалистичность виртуальной реальности, компании еще есть над чем работать.